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    • Тикнизян высказался об отстранении сборной России от международных соревнований

    Тикнизян высказался об отстранении сборной России от международных соревнований

    Полузащитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал отстранение России от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Клубы и сборная не участвуют в соревнованиях по политическим причинам с 2022 года.

    «У меня, слава богу, есть международный опыт благодаря сборной Армении. А если говорить про мотивацию внутри нашего чемпионата, то она всегда остается. Мне 25 лет, а за спиной ни одного трофея – вот моя мотивация, как и у многих других ребят.

    Если про еврокубки, то, конечно, сейчас не очень хорошая ситуация для нас. Все хотят играть в Лиге Конференций, Лиге Европы и Лиге Чемпионов, но сейчас такая ситуация. Нам ничего не остается, кроме того, чтобы работать внутри чемпионата и добиваться каких-то результатов. Мне обидно, что нет еврокубков, но что я могу сделать?» – сказал Тикнизян.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 14:08
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    Комментарии (4)
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    Цугундeр
    1730979688
    Где в словах хитрожопого ары что-то про сборную России?)
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    Питерский князь
    1730986286
    Что за мудило публикует его интервью? Армянский горшок.
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    Давид59
    1730994058
    Странный какой-то посыл "что я могу сделать?". Если хочешь играть в еврокубках, езжай в любую страну и играй.
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    n876
    1730997722
    но что я могу сделать?» – сказал Тикнизян.==== Армянские клубы играют в евроккбках.Правда пока в квалификации, но если Тикнизян будет там--то возможно и дальше пройдут...Но денег как в РПЛ не получит.)))
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