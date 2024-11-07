Тикнизян высказался об отстранении сборной России от международных соревнований

Полузащитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал отстранение России от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Клубы и сборная не участвуют в соревнованиях по политическим причинам с 2022 года.

«У меня, слава богу, есть международный опыт благодаря сборной Армении. А если говорить про мотивацию внутри нашего чемпионата, то она всегда остается. Мне 25 лет, а за спиной ни одного трофея – вот моя мотивация, как и у многих других ребят.

Если про еврокубки, то, конечно, сейчас не очень хорошая ситуация для нас. Все хотят играть в Лиге Конференций, Лиге Европы и Лиге Чемпионов, но сейчас такая ситуация. Нам ничего не остается, кроме того, чтобы работать внутри чемпионата и добиваться каких-то результатов. Мне обидно, что нет еврокубков, но что я могу сделать?» – сказал Тикнизян.

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