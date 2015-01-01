Президент «Барселоны»: «Если все будет хорошо, представим Обамеянга на этой неделе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что переход в клуб форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга все еще возможен.
«Если все будет хорошо, представим Обамеянга на этой неделе», – сказал Лапорта.
- Обамеянг не играет за «Арсенал» с 6 декабря.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
Обамеянг будет зарабатывать в «Барсе» 5 тысяч в неделю. В «Арсенале» он получал минимум в 50 раз больше
«Барса» утром объявит о переходе Обамеянга на правах свободного агента (Гильем Балаге)
Президент «Барселоны» – о трансфере Обамеянга: «Надежда еще есть»