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    Президент «Барселоны»: «Если все будет хорошо, представим Обамеянга на этой неделе»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что переход в клуб форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга все еще возможен.

    «Если все будет хорошо, представим Обамеянга на этой неделе», – сказал Лапорта.

    • Обамеянг не играет за «Арсенал» с 6 декабря.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

    Обамеянг будет зарабатывать в «Барсе» 5 тысяч в неделю. В «Арсенале» он получал минимум в 50 раз больше

    «Барса» утром объявит о переходе Обамеянга на правах свободного агента (Гильем Балаге)

    Президент «Барселоны» – о трансфере Обамеянга: «Надежда еще есть»

    Источник: Mundo Deportivo

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