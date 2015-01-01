Президент «Барселоны»: «Если все будет хорошо, представим Обамеянга на этой неделе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что переход в клуб форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга все еще возможен.

«Если все будет хорошо, представим Обамеянга на этой неделе», – сказал Лапорта.

Обамеянг не играет за «Арсенал» с 6 декабря.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Обамеянг будет зарабатывать в «Барсе» 5 тысяч в неделю. В «Арсенале» он получал минимум в 50 раз больше

«Барса» утром объявит о переходе Обамеянга на правах свободного агента (Гильем Балаге)

Президент «Барселоны» – о трансфере Обамеянга: «Надежда еще есть»