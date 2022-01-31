«Брентфорд» объявил о подписании контракта с Эриксеном

Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен официально перешел в «Брентфорд».
Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22. Сообщалось, что в нем будет опция продления еще на год.
29-летний датчанин присоединился к клубу АПЛ в качестве свободного агента.
- В декабре «Интер» расторг контракт с Эриксеном.
- Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
- Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.
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Источник: сайт «Брентфорда»