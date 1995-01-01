Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    «Брентфорд» объявил о подписании контракта с Эриксеном

    Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен официально перешел в «Брентфорд».

    Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22. Сообщалось, что в нем будет опция продления еще на год.

    29-летний датчанин присоединился к клубу АПЛ в качестве свободного агента.

    • В декабре «Интер» расторг контракт с Эриксеном.
    • Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
    • Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.

    «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

    Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

    Роналду запрещает своему сыну пользоваться телефоном

    Источник: сайт «Брентфорда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93506
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru