«Брентфорд» объявил о подписании контракта с Эриксеном

Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен официально перешел в «Брентфорд».

Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22. Сообщалось, что в нем будет опция продления еще на год.

29-летний датчанин присоединился к клубу АПЛ в качестве свободного агента.

В декабре «Интер» расторг контракт с Эриксеном.

Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.

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