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    Эриксен успешно прошел все медицинские тесты для «Брентфорда»

    Полузащитник Кристиан Эриксен вскоре пополнит «Брентфорд». Он успешно прошел все медицинские тесты.

    Будет подписан контракт по схеме «0,5+1».

    • Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».
    • Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.
    • В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».

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    Источник: твиттер Лайала Томаса

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +60

      Demgel 1 час назад

      Боец)Но это должно быть на его совести и здоровье.

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      Рейтинг: +1325

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      как человек с кардиостимулятором может успешно пройти тесты на идеальное здоровье, какое и должно быть у футболиста

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      Рейтинг: +60

      Demgel > Хейтер Аларм 1 час назад

      Его выбор.

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