Эриксен успешно прошел все медицинские тесты для «Брентфорда»

Полузащитник Кристиан Эриксен вскоре пополнит «Брентфорд». Он успешно прошел все медицинские тесты.
Будет подписан контракт по схеме «0,5+1».
- Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».
- Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.
- В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».
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Источник: твиттер Лайала Томаса