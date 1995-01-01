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    Кубок Африки. Египет благодаря голам Салаха и Трезеге прошел Марокко и сыграет с Камеруном

    Сборная Египта в дополнительное время прошла в четвертьфинале Кубка Африки Марокко. Команда Вахида Халилходжича при этом забила в матче первой.

    Голом и результативным пасом отметился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Египет в полуфинале сыграет с Камеруном, хозяином турнира.

    Кубок Африки. 1/4 финала

    Египет – Марокко – 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

    Голы: 0:1 – Буфал, 7 (с пенальти); 1:1 – Салах, 53; 2:1 – Трезеге, 100.

    Календарь Кубка Африки

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +875

      ARSteven89 15 минут назад

      Магия Салаха в деле! Прошли в плей-офф второго соперника, который по именам был сильнее!

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