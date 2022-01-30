Кубок Африки. Египет благодаря голам Салаха и Трезеге прошел Марокко и сыграет с Камеруном

Сборная Египта в дополнительное время прошла в четвертьфинале Кубка Африки Марокко. Команда Вахида Халилходжича при этом забила в матче первой.

Голом и результативным пасом отметился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Египет в полуфинале сыграет с Камеруном, хозяином турнира.

Кубок Африки. 1/4 финала

Египет – Марокко – 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

Голы: 0:1 – Буфал, 7 (с пенальти); 1:1 – Салах, 53; 2:1 – Трезеге, 100.

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