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    Ахметов: «ЦСКА за последние годы выиграл только Суперкубок. Хочется взять еще трофей»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

    «Выдать хорошую, результативную весну. В Кубке дойти как минимум до финала, а в чемпионате – войти в тройку. Показывать достойный футбол и радовать болельщиков.

    ЦСКА за последние годы выиграл только Суперкубок. Хочется взять еще трофей и вновь ощутить эмоции, которые были три с половиной года назад», – сказал Ахметов.

    • ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ после 18 туров.
    • Клуб сыграет в 1/8 финала Кубка России с «Сочи».

    Ахметов присоединился к ЦСКА на сборе в Испании после ковида

    Источник: телеграм ЦСКА

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13904

      Hektor 84 1 час назад

      Ослятне еще долго трофеев не видать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2573

      Nerlinger 2 часа назад

      Цыган вместо армян набирайте - так по ночам приносить медали с кубками будут ...

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