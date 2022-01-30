Ахметов: «ЦСКА за последние годы выиграл только Суперкубок. Хочется взять еще трофей»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

«Выдать хорошую, результативную весну. В Кубке дойти как минимум до финала, а в чемпионате – войти в тройку. Показывать достойный футбол и радовать болельщиков.

ЦСКА за последние годы выиграл только Суперкубок. Хочется взять еще трофей и вновь ощутить эмоции, которые были три с половиной года назад», – сказал Ахметов.

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ после 18 туров.

Клуб сыграет в 1/8 финала Кубка России с «Сочи».

Ахметов присоединился к ЦСКА на сборе в Испании после ковида