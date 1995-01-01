«Аталанта» отпустит Миранчука, если купит на его место Михаила из «Пармы»

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    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Лацио».

    Клуб из Бергамо готов отпустить футболиста, если подпишет на его место Валентина Михаила из «Пармы» до закрытия трансферного окна.

    • Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет арендовать Миранчука с опцией выкупа.
    • Сам россиянин согласен на переход.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +819

      mama1991 56 минут назад

      Двух сразу хотят, и валентина и михаила

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