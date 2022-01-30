«Аталанта» отпустит Миранчука, если купит на его место Михаила из «Пармы»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Лацио».

Клуб из Бергамо готов отпустить футболиста, если подпишет на его место Валентина Михаила из «Пармы» до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет арендовать Миранчука с опцией выкупа.

Сам россиянин согласен на переход.

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