«Лацио» хочет арендовать Миранчука с опцией выкупа

«Лацио» надеется договориться с «Аталантой» о переходе полузащитника Алексея Миранчука до закрытия зимнего трансферного окна.
Римляне заинтересованы в аренде 26-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.
Возможная сделка обсуждается на уровне президентов двух клубов Антонио Перкасси и Клаудио Лотито.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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Источник: Corriere dello Sport