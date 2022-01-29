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    «Лацио» хочет арендовать Миранчука с опцией выкупа

    «Лацио» надеется договориться с «Аталантой» о переходе полузащитника Алексея Миранчука до закрытия зимнего трансферного окна.

    Римляне заинтересованы в аренде 26-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.

    Возможная сделка обсуждается на уровне президентов двух клубов Антонио Перкасси и Клаудио Лотито.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15811

      Garrincha58 11 минут назад

      про Миранчука мыльная опера ещё круче! чем про Азмуна

      0
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      Рейтинг: +866

      ARSteven89 15 минут назад

      Никуда не надо уходить! Надо доказывать свою значимость, пока Иличич загрустил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9313

      Alekxei Z. 32 минуты назад

      "Возможно " ???
      Типа Одна Баба Сказала.

      0
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