«Лацио» хочет арендовать Миранчука с опцией выкупа

«Лацио» надеется договориться с «Аталантой» о переходе полузащитника Алексея Миранчука до закрытия зимнего трансферного окна.

Римляне заинтересованы в аренде 26-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.

Возможная сделка обсуждается на уровне президентов двух клубов Антонио Перкасси и Клаудио Лотито.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости