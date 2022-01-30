Миранчук согласился на трансфер в «Лацио» (Николо Скира)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук встретился с агентами насчет возможного трансфера в «Лацио». Диалог случился в Милане, и россиянин дал добро на переход в столичный клуб.

Однако главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать игрока.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

«Лацио» хочет арендовать Миранчука с опцией выкупа