Миранчук согласился на трансфер в «Лацио» (Николо Скира)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук встретился с агентами насчет возможного трансфера в «Лацио». Диалог случился в Милане, и россиянин дал добро на переход в столичный клуб.
Однако главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать игрока.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
«Лацио» хочет арендовать Миранчука с опцией выкупа
Источник: твиттер Николо Скиры