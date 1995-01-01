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    Миранчук согласился на трансфер в «Лацио» (Николо Скира)

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук встретился с агентами насчет возможного трансфера в «Лацио». Диалог случился в Милане, и россиянин дал добро на переход в столичный клуб.

    Однако главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать игрока.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    «Лацио» хочет арендовать Миранчука с опцией выкупа

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 00:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: -122

      diamondfan 18 минут назад

      Лацио класс! Аталанта дерьмо!

      0
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      Рейтинг: +11412

      DeStar > diamondfan 15 минут назад

      нынешняя аталанта хороша, и если не ошибаюсь, третий раз подряд выходит в плей офф оч, когда лацио в принципе не помнит что такое плей офф лч)

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