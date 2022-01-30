Суарес хочет остаться в «Атлетико» еще на сезон, если Уругвай выйдет на ЧМ-2022

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может остаться в клубе на следующий сезон.

Контракт форварда с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

Как пишет Marca, Суарес думает продлить его, если сборная Уругвая выйдет на чемпионат мира в Катаре. Он хочет подойти к турниру в хорошей форме.

Суарес в этом сезоне забил 7 голов в 20 матчах Примеры.

24 января ему исполнилось 35 лет.

ЧМ-2022 пройдет зимой.

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