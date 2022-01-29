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    Деспотович планирует остаться в «Рубине» до лета 2023 года

    Юрий Горбенко, представитель форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, сообщил о планах игрока остаться в казанском клубе до конца контракта, который действует до июня 2023 года.

    «Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить.

    Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом «Рубина», – сказал Горбенко.

    • Деспотович выступает за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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