Кучаев: «Иду в «Рубин за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА»

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев объяснил, почему решил перейти в казанский клуб из ЦСКА.

«Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича, его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения.

Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия», – сказал Кучаев.

В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей, в которых забил 1 гол.

По информации инсайдера Сергея Егорова, «Рубин» заплатит за аренду 70 тысяч евро.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м.

Кучаев продлил контракт с ЦСКА и перешел на правах аренды в «Рубин»