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    Кучаев: «Иду в «Рубин за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА»

    Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев объяснил, почему решил перейти в казанский клуб из ЦСКА.

    «Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича, его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения.

    Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия», – сказал Кучаев.

    • В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей, в которых забил 1 гол.
    • По информации инсайдера Сергея Егорова, «Рубин» заплатит за аренду 70 тысяч евро.
    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.

    Кучаев продлил контракт с ЦСКА и перешел на правах аренды в «Рубин»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1519

      моэм 1 час назад

      Уходить куда то за игровой практикой надо было ещё летом ... жаль футболисты как правило тугодумы и не умеют соображать быстро ...пока включит мозги , потом отожмёт сцепление , включит скорость ... потом долго снимается с "ручника" ...полгода и прошло .

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