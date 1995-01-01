Кучаев: «Иду в «Рубин за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА»

Уходить куда то за игровой практикой надо было ещё летом ... жаль футболисты как правило тугодумы и не умеют соображать быстро ...пока включит мозги , потом отожмёт сцепление , включит скорость ... потом долго снимается с "ручника" ...полгода и прошло .
Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев объяснил, почему решил перейти в казанский клуб из ЦСКА.
«Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича, его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения.
Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия», – сказал Кучаев.
- В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей, в которых забил 1 гол.
- По информации инсайдера Сергея Егорова, «Рубин» заплатит за аренду 70 тысяч евро.
- «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
Кучаев продлил контракт с ЦСКА и перешел на правах аренды в «Рубин»