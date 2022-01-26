Кучаев продлил контракт с ЦСКА и перешел на правах аренды в «Рубин»

ЦСКА сообщил об уходе полузащитника Константина Кучаева в «Рубин». Это аренда до конца сезона. У казанцев есть опция выкупа Кучаева.
Перед уходом Кучаев продлил контракт с ЦСКА до лета 2024 года.
- В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей, в которых забил 1 гол.
- По информации инсайдера Сергея Егорова, «Рубин» заплатит за аренду 70 тысяч евро.
- «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
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Источник: официальный сайт ЦСКА