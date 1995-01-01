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    Кучаев продлил контракт с ЦСКА и перешел на правах аренды в «Рубин»

    ЦСКА сообщил об уходе полузащитника Константина Кучаева в «Рубин». Это аренда до конца сезона. У казанцев есть опция выкупа Кучаева.

    Перед уходом Кучаев продлил контракт с ЦСКА до лета 2024 года.

    • В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей, в которых забил 1 гол.
    • По информации инсайдера Сергея Егорова, «Рубин» заплатит за аренду 70 тысяч евро.
    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13295

      Skull_Boy 48 минут назад

      Рад, что хоть у кого то есть мозг уйти в аренду чтобы поиграть, а не и дальше просиживать штаны

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