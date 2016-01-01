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    «Он не получал QR-код»: РПЛ отреагировала на слова Варелы о скрытии его коронавируса

    Пресс-служба РПЛ опубликовала комментарий в связи с заявлением защитника «Динамо» Гильермо Варелы.

    По словам уругвайца, клуб скрыл его заражение коронавирусом в ноябре 2021 года.

    «В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдаeт при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

    Этот QR-код даeт доступ в «чистую зону». Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал», – сообщили в РПЛ.

    • В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +57272

      portero 14 минут назад

      Он пропускал матч с Быками 07 ноября, а следующая игра с Арсеналом играл 21 ноября, не очень то поятно по датам каратин мог уже пройти и тест мог быть отрицательным....

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      Рейтинг: +13330

      Cleaner 51 минуту назад

      Динамо, все это - ВТОРИЧНО! Тут важно то, что руководство Динамо СКРЫЛО факт заражения своего игрока коронавирусом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +973

      Борисыч1 > Cleaner 45 минут назад

      Глаза помой, Динамо тут не при чём. Ты читаешь заявление РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +13330

      Cleaner > Борисыч1 42 минуты назад

      Динамо СКРЫЛО факт заражения своего игрока коронавирусом. Разве не так??? А теперь пошли ОТМАЗЫ от пресс-службы.

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      Рейтинг: +973

      Борисыч1 > Cleaner 37 минут назад

      Где ты видел отмазы? Отмазывается РПЛ, причём справедливо. Больного никто на матчи не заявлял. И регистрировал, что он болел.

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      Рейтинг: +2263

      petrucho-spb > Борисыч1 15 минут назад

      РПЛ да ,а вот Динамо скрыло. А это нарушение. Только зачем плот топить , на котором плывёшь. Ждём , что Динамо скажет.

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      Рейтинг: +1214

      GreyDM > Cleaner 6 минут назад

      Не, ну ты точно конченый! Где ты хоть слово прочитал о пресс-службе Динамо? В натуре, тебя как будто всё детство Динамики башкой в парашу окунали, после каждой, даже не важной заметки ,где хоть мельком упоминается Динамо, от тебя обязательно сблёвыш исходит, обиженка, мля... К психологу сходи, а то трудное детство частенько на психическом здоровье сказывается...

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