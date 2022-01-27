«Он не получал QR-код»: РПЛ отреагировала на слова Варелы о скрытии его коронавируса

Пресс-служба РПЛ опубликовала комментарий в связи с заявлением защитника «Динамо» Гильермо Варелы.
По словам уругвайца, клуб скрыл его заражение коронавирусом в ноябре 2021 года.
«В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдаeт при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.
Этот QR-код даeт доступ в «чистую зону». Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал», – сообщили в РПЛ.
- В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»