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    «Динамо» в ноябре скрыло, что Варела болел коронавирусом

    Защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб не сообщил о его заражении коронавирусом прошлой осенью.

    «Динамо» никогда не объявляло о моем коронавирусе официально, потому что, если бы клуб это сделал, то, по санитарному регламенту, я должен был отсутствовать в команде от 15 до 20 дней.

    В итоге я отсутствовал только десять дней, а на 12-й уже играл», – сказал уругваец, уточнив, что речь идет о событиях ноября 2021 года.

    • В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: ESPN Deportes

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии14
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      Рейтинг: +583

      O-kolesov 4 минуты назад

      Технические поражения Динамо за ноябрь 2021 г.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2263

      petrucho-spb 20 минут назад

      Не спроста, заговорил. Ждём продолжения сериала. Нужно не только о Зените и Спартаке писать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57272

      portero 21 минуту назад

      И что теперь, уйти хочешь? Смысла не понял или как-то наказать могут Динамо?
      Похоже у него конфликт, а это один из аргументов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2272

      ALEX ML 27 минут назад

      Мощно пернул в лужу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1140

      Форвард 79 42 минуты назад

      Я не понимаю, а зачем теперь такого рода откровения?!
      Если считаеш, что это не правильно, чего тогда в ноябре молчал?!
      Зачем теперь воду мутить?! Или проплатил кто?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 45 минут назад

      У ЦСКА вообще игроки не привиты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +973

      Борисыч1 54 минуты назад

      Ну и кому от этого стало плохо, кроме соперников?

      0
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      Рейтинг: +13330

      Cleaner 1 час назад

      А что еще ожидать от такого клуба, как Динамо? Вранье, вранье, вранье...(

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      Рейтинг: +504

      111Hunter111 1 час назад

      Павлик Морозов.

      1
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      Рейтинг: +18614

      derrik2000 1 час назад

      ФСЁ!
      СРОЧНО собрать заседание РФС и отправить Динамо в ФНЛ!
      )))))))))))))))))))))

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