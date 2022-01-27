«Динамо» в ноябре скрыло, что Варела болел коронавирусом

Защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб не сообщил о его заражении коронавирусом прошлой осенью.

«Динамо» никогда не объявляло о моем коронавирусе официально, потому что, если бы клуб это сделал, то, по санитарному регламенту, я должен был отсутствовать в команде от 15 до 20 дней.

В итоге я отсутствовал только десять дней, а на 12-й уже играл», – сказал уругваец, уточнив, что речь идет о событиях ноября 2021 года.

В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 16 матчах.

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

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