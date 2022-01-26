«Барселона» пытается подписать Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье интересен «Барселоне». Она уже несколько месяцев пытается договориться насчет трансфера.

Каталонцы надеются, что им поможет Мино Райола, который представляет Кессье и у которого выстроены рабочие отношения с «Барселоной».

За Кессье следят «ПСЖ» и «Реал».

25-летний ивуариец стоит 55 миллионов евро.

В сезоне Серии А у него 16 игр, 5 голов, ассист.

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