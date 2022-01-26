Аутсайдер Серии А «Салернитана» договорилась об аренде Бохинена

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен должен отправиться в «Салернитану». Она договорилась об аренде норвежца.

Ему осталось пройти медицинский осмотр для итальянцев, и трансфер будет завершен.

ЦСКА купил норвежца в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро.

в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро. С тех пор Бохинен забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ