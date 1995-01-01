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    Аутсайдер Серии А «Салернитана» договорилась об аренде Бохинена

    Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен должен отправиться в «Салернитану». Она договорилась об аренде норвежца.

    Ему осталось пройти медицинский осмотр для итальянцев, и трансфер будет завершен.

    • ЦСКА купил норвежца в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро.
    • С тех пор Бохинен забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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    Источник: «Чемпионат»

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