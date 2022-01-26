Аутсайдер Серии А «Салернитана» договорилась об аренде Бохинена

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен должен отправиться в «Салернитану». Она договорилась об аренде норвежца.
Ему осталось пройти медицинский осмотр для итальянцев, и трансфер будет завершен.
- ЦСКА купил норвежца в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро.
- С тех пор Бохинен забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
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Источник: «Чемпионат»