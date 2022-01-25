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    Араухо отказался от нового контракта с «Барселоной». Его хотят подписать «МЮ» и «Челси»

    Защитник Рональд Араухо может уйти из «Барселоны».

    22-летний игрок отклонил предложение каталонского клуба о продлении контракта. Его соглашение с «Барсой» рассчитано до лета 2023 года.

    На Араухо претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    • «Барселона» купила Араухо в 2018 году за 4,7 миллиона евро.
    • Сейчас его цена 35 миллионов.
    • В этом сезоне он забил 2 гола в 16 матчах Примеры.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      Lipatoff 1 час назад

      Подпишет с Барсой

      0
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      Рейтинг: +13289

      Skull_Boy 2 часа назад

      Пусть уходит бестолковый дефер

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