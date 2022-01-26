Араухо отказался от нового контракта с «Барселоной». Его хотят подписать «МЮ» и «Челси»

Защитник Рональд Араухо может уйти из «Барселоны».

22-летний игрок отклонил предложение каталонского клуба о продлении контракта. Его соглашение с «Барсой» рассчитано до лета 2023 года.

На Араухо претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Барселона» купила Араухо в 2018 году за 4,7 миллиона евро.

Сейчас его цена 35 миллионов.

В этом сезоне он забил 2 гола в 16 матчах Примеры.

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