Араухо отказался от нового контракта с «Барселоной». Его хотят подписать «МЮ» и «Челси»

Защитник Рональд Араухо может уйти из «Барселоны».
22-летний игрок отклонил предложение каталонского клуба о продлении контракта. Его соглашение с «Барсой» рассчитано до лета 2023 года.
На Араухо претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
- «Барселона» купила Араухо в 2018 году за 4,7 миллиона евро.
- Сейчас его цена 35 миллионов.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 16 матчах Примеры.
«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году
У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока
Источник: Marca