Агент Хендрикса – об аренде в «Фейеноорд»: «Привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр»

Фулько Ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал возможный переход хавбека в «Фейеноорд».
По информации AD, голландский клуб арендует 26-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа.
«Привлекательная сделка, но нужно подписать бумаги и пройти медосмотр», – сказал Ван Куперен.
- В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
- Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.
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Источник: «РБ-Спорт»