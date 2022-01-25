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    Агент Хендрикса – об аренде в «Фейеноорд»: «Привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр»

    Фулько Ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал возможный переход хавбека в «Фейеноорд».

    По информации AD, голландский клуб арендует 26-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа.

    «Привлекательная сделка, но нужно подписать бумаги и пройти медосмотр», – сказал Ван Куперен.

    • В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    25.01.2022 22:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15799

      Garrincha58 30 минут назад

      парень наконец то поиграет в настоящий футбол

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