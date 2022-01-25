Агент Адамова: «Шатов сказал Арсену, что часто в «Зенит» не зовут. Предложение «Локо» было даже лучше»

Герман Ткаченко, представляющий интересы защитника Арсена Адамова, прокомментировал переход футболиста из «Урала» в «Зенит».

«Цифры в пять миллионов евро за трансфер и шесть миллионов рублей в месяц зарплаты не соответствуют действительности. Это такое безответственное жонглирование цифрами со стороны журналистов. Вы любите делать вид, что знаете лучше, чем всe есть на самом деле.

Больше скажу – предложение «Локо» даже было чуть более привлекательное. Я прилетел в Дубай с уверенностью, что закрою сделку с «Локомотивом». Но «Урал» категорически отказался обсуждать это. Результат ли это теннисной дипломатии – должны рассказывать Медведев и Иванов.

Мы же должны были реагировать на ситуацию. Поговорили с «Зенитом», сыграл свою роль и разговор Арсена с Олегом Шатовым, который отметил, что часто в «Зенит» не зовут, поделился другими подробностями. В общем, взвесив всe, Арсен принял решение согласиться на предложение петербуржцев.

Для уточнения картины замечу, что Адамов играет не только крайнего, но и центрального защитника. И играет хорошо. Да, его ждeт конкуренция, но это часть профессионального спорта», – сказал Ткаченко.

По информации «РБ-Спорт», «Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.

22-летний футболист после прохождения медосмотра заключит с клубом контракт до лета 2026 года.

На него также претендовал «Локомотив».

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