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    Агент Адамова: «Шатов сказал Арсену, что часто в «Зенит» не зовут. Предложение «Локо» было даже лучше»

    Герман Ткаченко, представляющий интересы защитника Арсена Адамова, прокомментировал переход футболиста из «Урала» в «Зенит».

    «Цифры в пять миллионов евро за трансфер и шесть миллионов рублей в месяц зарплаты не соответствуют действительности. Это такое безответственное жонглирование цифрами со стороны журналистов. Вы любите делать вид, что знаете лучше, чем всe есть на самом деле.

    Больше скажу – предложение «Локо» даже было чуть более привлекательное. Я прилетел в Дубай с уверенностью, что закрою сделку с «Локомотивом». Но «Урал» категорически отказался обсуждать это. Результат ли это теннисной дипломатии – должны рассказывать Медведев и Иванов.

    Мы же должны были реагировать на ситуацию. Поговорили с «Зенитом», сыграл свою роль и разговор Арсена с Олегом Шатовым, который отметил, что часто в «Зенит» не зовут, поделился другими подробностями. В общем, взвесив всe, Арсен принял решение согласиться на предложение петербуржцев.

    Для уточнения картины замечу, что Адамов играет не только крайнего, но и центрального защитника. И играет хорошо. Да, его ждeт конкуренция, но это часть профессионального спорта», – сказал Ткаченко.

    • По информации «РБ-Спорт», «Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.
    • 22-летний футболист после прохождения медосмотра заключит с клубом контракт до лета 2026 года.
    • На него также претендовал «Локомотив».

    Президент «Урала» Иванов: «Советовали Адамову выбрать «Зенит». В некоторых клубах творится непонятно что»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13269

      Cleaner 1 час назад

      Локо? Да, был такой клуб...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57147

      portero 1 час назад

      Удачи парню, надо вытеснять лентяев из Зенита...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13269

      Cleaner > portero 1 час назад

      Лентяям в Зените быстро дают пинка.

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