«Барселона» хочет до конца января подписать Тальяфико и Морату

«Барселона» рассчитывает до закрытия зимнего трансферного окна усилиться двумя игроками.

Каталонский клуб ведет переговоры о подписании левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико и форварда «Ювентуса» Альваро Мораты, права на которого принадлежат «Атлетико».

29-летний аргентинец хочет перейти в «Барсу», однако «Аякс» не устраивает предложение об аренде с опцией выкупа. Чтобы достичь компромисса, испанцы могут отправить в Нидерланды своего воспитанника Алекса Бальде, который способен заменить Тальяфико слева в обороне.

Что касается Мораты, то «Ювентус» не планирует его отпускать, но «Барселона» продолжает настаивать на переходе. 29-летний нападающий – главная трансферная цель Хави.

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