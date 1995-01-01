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    «Барселона» хочет до конца января подписать Тальяфико и Морату

    «Барселона» рассчитывает до закрытия зимнего трансферного окна усилиться двумя игроками.

    Каталонский клуб ведет переговоры о подписании левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико и форварда «Ювентуса» Альваро Мораты, права на которого принадлежат «Атлетико».

    29-летний аргентинец хочет перейти в «Барсу», однако «Аякс» не устраивает предложение об аренде с опцией выкупа. Чтобы достичь компромисса, испанцы могут отправить в Нидерланды своего воспитанника Алекса Бальде, который способен заменить Тальяфико слева в обороне.

    Что касается Мораты, то «Ювентус» не планирует его отпускать, но «Барселона» продолжает настаивать на переходе. 29-летний нападающий – главная трансферная цель Хави.

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    Источник: Sport.es

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