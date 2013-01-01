Президент «Урала» Иванов: «Адамов перейдет в «Зенит». Но контракт еще не подписан»

Молодой защитник это хорошо, но прежде всего нужен ВРАТАРЬ! С Кержаковым и Крицюком в Европе делать нечего.
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что защитник Арсен Адамов продолжит карьеру в «Зените».
«Скорее всего, Адамов перейдет в «Зенит». Но контракт еще не подписан», – сказал Иванов.
По информации «СЭ», 22-летний игрок согласовал контракт с «Зенитом». В ближайшее время он покинет расположение «Урала» и присоединится к будущему клубу.
- Адамов в текущем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
- Отступные в контракте Арсена – 5 миллионов евро.
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