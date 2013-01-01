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    Президент «Урала» Иванов: «Адамов перейдет в «Зенит». Но контракт еще не подписан»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что защитник Арсен Адамов продолжит карьеру в «Зените».

    «Скорее всего, Адамов перейдет в «Зенит». Но контракт еще не подписан», – сказал Иванов.

    По информации «СЭ», 22-летний игрок согласовал контракт с «Зенитом». В ближайшее время он покинет расположение «Урала» и присоединится к будущему клубу.

    • Адамов в текущем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Отступные в контракте Арсена – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13612

      ilichkadr 4 часа назад

      Молодой защитник это хорошо, но прежде всего нужен ВРАТАРЬ! С Кержаковым и Крицюком в Европе делать нечего.

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      Рейтинг: +20338

      JTherry 4 часа назад

      отступные, конечно, несусветные за Адамова, "звезду", не иначе, покупают...)

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      Рейтинг: +2276

      acor94 4 часа назад

      Зачем в команду 3 правый защитник при живом караваеве и уверенно играющим там суторминым? У медведева и ко совсем в дубаях мозг растекся?

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      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb 4 часа назад

      Если вместо Ловрена ,то супер. Пробовать надо. Чистяков теряется порой. Урал меньше чем Зенит пропустил. Это о многом говорит. Отступные ,конечно, высокие.

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      Рейтинг: +303

      КУКУШКА 4 часа назад

      А эта помойка все тянет и тянет) нужен не нужен,но главное ни себе не людям)))
      А в сочи сгодиться или на лавке)
      Очередной Ваня Новосельцев и многие хорошие игроки,загубленные газпромом карьеры)))))

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