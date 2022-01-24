Тальяфико просит «Аякс» отпустить его в «Барселону» (Фабрицио Романо)

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет перейти в «Барселону».
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Аякс» выступает против аренды футболиста в каталонский клуб. 29-летний аргентинец пытается убедить руководство отпустить его в «Барсу» до конца трансферного окна.
- 29-летний левый защитник стоит 16 миллионов евро.
- В сезоне Эредивизие у него 10 матчей и гол.
- «Аякс» с Тальяфико дважды брал чемпионат страны.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо