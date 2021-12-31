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    Тальяфико просит «Аякс» отпустить его в «Барселону» (Фабрицио Романо)

    Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет перейти в «Барселону».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Аякс» выступает против аренды футболиста в каталонский клуб. 29-летний аргентинец пытается убедить руководство отпустить его в «Барсу» до конца трансферного окна.

    • 29-летний левый защитник стоит 16 миллионов евро.
    • В сезоне Эредивизие у него 10 матчей и гол.
    • «Аякс» с Тальяфико дважды брал чемпионат страны.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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