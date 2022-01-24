«МЮ» предложил пятилетний контракт опорнику «Марселя» Камара (Николо Скира)

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб предложил 22-летнему опорнику контракт на пять лет.
Ранее сообщалось, что француз отверг предложение «Марселя» по новому контракту.
- Другой претендент на Камара – «Милан».
- Уроженец Марселя стоит 25 миллионов евро.
- В сезоне Лиги 1 у Камара 19 матчей, 1 гол.
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Источник: твиттер Николо Скиры