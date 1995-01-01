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    «МЮ» предложил пятилетний контракт опорнику «Марселя» Камара (Николо Скира)

    Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб предложил 22-летнему опорнику контракт на пять лет.

    Ранее сообщалось, что француз отверг предложение «Марселя» по новому контракту.

    • Другой претендент на Камара – «Милан».
    • Уроженец Марселя стоит 25 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги 1 у Камара 19 матчей, 1 гол.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11571

      Fusballer 6 часов назад

      Француз Бубакар... Хочется пересмотреть французские фильмы 60-80-х...

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