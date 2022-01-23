Алонсо, Ботхейм – в старте «Краснодара» на матч с «Жилиной»

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на товарищеский матч против словацкой «Жилины».

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо, Алонсо, Петров, Крыховяк, Черников, Сперцян, Вандерсон, Ионов, Ботхейм.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Чернов, Мартынович, Бородин, Исаенко, Классон, Кривцов, Рейхмен, Якимов, Сергеев, Попов.

Матч начнется в ОАЭ в 15:00 по Москве.

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