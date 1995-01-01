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    Иван Игнатьев – о поиске нового клуба: «Нет желания понижать зарплату в три раза. Я хороший футболист»

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев объяснил ситуацию с поиском нового клуба. Он не рассматривал ФНЛ.

    – В чем была сложность твоей ситуации в Казани? Не мог найти вариант с арендой?

    – Искал аренду довольно давно – это так. Мне нужно двигаться дальше, потому что в «Рубине» в какой-то момент я остановился. Сложность была в том, чтобы найти оптимальный вариант: и для меня, и для «Рубина».

    – Почему сорвалась аренда в «Урал» летом?

    – Мы говорили с Григорием Ивановым, я был готов, но на уровне руководства переговоров не сложилось.

    – С «Зюлте-Варегемом»?

    – Тогда вообще не знал об этом варианте, но потом мне прислали бумагу с конкретным предложением. Видимо, в тот момент меня еще не хотели никуда отдавать, а когда желание появилось, то стало поздно, бельгийцы нашли другого футболиста. С Европой всегда так: либо сейчас, либо нет. Они не ждут месяцами.

    Рад, что все решилось, и я наконец-то буду играть в ближайшее время.

    – Ты не был готов на ФНЛ?

    – Рассматривали варианты только в РПЛ. Знаю свои способности: я хороший футболист. Но футбол непредсказуем: сегодня ты на коне, завтра – под конем. Нужно работать и доказывать.

    ­– У тебя контракт с «Рубином» до 2024 года. Очевидно, что нужно было идти на компромисс по зарплате. Был готов к нему?

    – Нужен был особый вид компромисса, чтобы все стороны были заинтересованы – и я, и клуб. Конечно, изначально был готов к понижению зарплаты, но существовала точка, ниже которой я не хотел опуститься, не хотел себя недооценивать. Условно: идти на понижение в три раза я не хотел.

    Любой разумный человек, кто бы там что ни говорил, отказался бы от такого сокращения. Мы ведь думаем о своем будущем, у меня есть семья, племянники. Только я могу их обеспечить, дать шанс в жизни. Обычные трудяги в среднем городе, им нужна моя помощь.

    • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • Он в «Рубине» с 2019 года.
    • Футболист близок к уходу в «Крылья Советов».

    Иван Игнатьев – об инциденте в ночном клубе: «Не сильно парился. Не считаю, что не имею права отметить день рождения»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2353

      Радио1000шумеров 4 минуты назад

      "Знаю свои способности: я хороший футболист".
      "В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах".
      Ваня, ты по игре "НОЛЬ", откуда взялось такое самомнение и за что тебе вообще платить зарплату? За факт присутствия на планете Земля?

      0
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      Рейтинг: +1398

      22 raza chemp > Радио1000шумеров 1 минуту назад

      Я тебе скажу больше он за последние 37 игр забил 3, по голу за каждые 12 игр, так что скоро забьет

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      Рейтинг: +38652

      Project Бабангида 8 минут назад

      да мы поняли к чему ты клонишь. но для этого надо пройти огонь, воду, зенит, спартак , кабак (это ты уже прошёл) , тюрьму , и только и только после этого фиорентина светит

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      Рейтинг: +2152

      Январь 59 45 минут назад

      А про кого Ваня говорит, что он хороший футболист? Про себя? Для ФНЛ-2 возможно он и хороший футболист. Ему в самый раз жениться , брать фамилию жены и если хочет, то начинать под новой фамилией с ФНЛ2.

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      Рейтинг: +1456

      vmonomah17 58 минут назад

      Пусть в химки едет. Там уже подобралась компания, которая ему подойдет

      0
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      Рейтинг: +477

      Solist345345 59 минут назад

      Он ещё думает, что он футболист?!

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