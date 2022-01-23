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  • Иван Игнатьев – о поиске нового клуба: «Нет желания понижать зарплату в три раза. Я хороший футболист»

Иван Игнатьев – о поиске нового клуба: «Нет желания понижать зарплату в три раза. Я хороший футболист»

23 января 2022, 12:11
17

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев объяснил ситуацию с поиском нового клуба. Он не рассматривал ФНЛ.

– В чем была сложность твоей ситуации в Казани? Не мог найти вариант с арендой?

– Искал аренду довольно давно – это так. Мне нужно двигаться дальше, потому что в «Рубине» в какой-то момент я остановился. Сложность была в том, чтобы найти оптимальный вариант: и для меня, и для «Рубина».

– Почему сорвалась аренда в «Урал» летом?

– Мы говорили с Григорием Ивановым, я был готов, но на уровне руководства переговоров не сложилось.

– С «Зюлте-Варегемом»?

– Тогда вообще не знал об этом варианте, но потом мне прислали бумагу с конкретным предложением. Видимо, в тот момент меня еще не хотели никуда отдавать, а когда желание появилось, то стало поздно, бельгийцы нашли другого футболиста. С Европой всегда так: либо сейчас, либо нет. Они не ждут месяцами.

Рад, что все решилось, и я наконец-то буду играть в ближайшее время.

– Ты не был готов на ФНЛ?

– Рассматривали варианты только в РПЛ. Знаю свои способности: я хороший футболист. Но футбол непредсказуем: сегодня ты на коне, завтра – под конем. Нужно работать и доказывать.

­– У тебя контракт с «Рубином» до 2024 года. Очевидно, что нужно было идти на компромисс по зарплате. Был готов к нему?

– Нужен был особый вид компромисса, чтобы все стороны были заинтересованы – и я, и клуб. Конечно, изначально был готов к понижению зарплаты, но существовала точка, ниже которой я не хотел опуститься, не хотел себя недооценивать. Условно: идти на понижение в три раза я не хотел.

Любой разумный человек, кто бы там что ни говорил, отказался бы от такого сокращения. Мы ведь думаем о своем будущем, у меня есть семья, племянники. Только я могу их обеспечить, дать шанс в жизни. Обычные трудяги в среднем городе, им нужна моя помощь.

  • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
  • Он в «Рубине» с 2019 года.
  • Футболист близок к уходу в «Крылья Советов».

Иван Игнатьев – об инциденте в ночном клубе: «Не сильно парился. Не считаю, что не имею права отметить день рождения»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (17)
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Solist345345
1642930511
Он ещё думает, что он футболист?!
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vmonomah17
1642930531
Пусть в химки едет. Там уже подобралась компания, которая ему подойдет
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Январь 59
1642931338
А про кого Ваня говорит, что он хороший футболист? Про себя? Для ФНЛ-2 возможно он и хороший футболист. Ему в самый раз жениться , брать фамилию жены и если хочет, то начинать под новой фамилией с ФНЛ2.
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Project Бабангида
1642933533
да мы поняли к чему ты клонишь. но для этого надо пройти огонь, воду, зенит, спартак , кабак (это ты уже прошёл) , тюрьму , и только и только после этого фиорентина светит
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insider_retro
1642934615
Переоценённый сам собой и недооценённый окружающими... Уникум :) А с другой стороны, - он не сам вознёсса, а его вознесли... Ему предлагали - он не отказывался, ему насыпали - он отгребал, ему наливали, он выпивал... Ну, а то, что перестал играть и попадать в ворота - так это компромисс с ленью, беззаботностью и пох@измом...
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моэм
1642934624
Я хороший футболист...какая скоромность !...надо кричать : я отличный , я великолепный !!...даже если многие вообще перестали считать тебя футболистом.
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JTherry
1642937399
"хороший футболист" - в старт попал в десяти играх, не забив ни одного гола, от излишней скромности не умрет... хочет играть только в РПЛ, судьба-злодейка может встать в такую позу, что и от ФНЛ не откажешься... за границу не стремится, развитие и совершенствование не для Вани - днище днищенское и так "совершенно", а все заботы лишь о ЗП, лишь бы не снизили в 3 раза...
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111Hunter111
1642937809
Проститутки тоже говорят, что им надо семьи кормить
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TANNER
1642940155
Конь с ******. Не более.
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zigbert
1642942139
Свою состоятельность надо доказывать на поле а не выбиванием хорошего контракта.
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