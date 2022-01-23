Иван Игнатьев – о поиске нового клуба: «Нет желания понижать зарплату в три раза. Я хороший футболист»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев объяснил ситуацию с поиском нового клуба. Он не рассматривал ФНЛ.

– В чем была сложность твоей ситуации в Казани? Не мог найти вариант с арендой?

– Искал аренду довольно давно – это так. Мне нужно двигаться дальше, потому что в «Рубине» в какой-то момент я остановился. Сложность была в том, чтобы найти оптимальный вариант: и для меня, и для «Рубина».

– Почему сорвалась аренда в «Урал» летом?

– Мы говорили с Григорием Ивановым, я был готов, но на уровне руководства переговоров не сложилось.

– С «Зюлте-Варегемом»?

– Тогда вообще не знал об этом варианте, но потом мне прислали бумагу с конкретным предложением. Видимо, в тот момент меня еще не хотели никуда отдавать, а когда желание появилось, то стало поздно, бельгийцы нашли другого футболиста. С Европой всегда так: либо сейчас, либо нет. Они не ждут месяцами.

Рад, что все решилось, и я наконец-то буду играть в ближайшее время.

– Ты не был готов на ФНЛ?

– Рассматривали варианты только в РПЛ. Знаю свои способности: я хороший футболист. Но футбол непредсказуем: сегодня ты на коне, завтра – под конем. Нужно работать и доказывать.

­– У тебя контракт с «Рубином» до 2024 года. Очевидно, что нужно было идти на компромисс по зарплате. Был готов к нему?

– Нужен был особый вид компромисса, чтобы все стороны были заинтересованы – и я, и клуб. Конечно, изначально был готов к понижению зарплаты, но существовала точка, ниже которой я не хотел опуститься, не хотел себя недооценивать. Условно: идти на понижение в три раза я не хотел.

Любой разумный человек, кто бы там что ни говорил, отказался бы от такого сокращения. Мы ведь думаем о своем будущем, у меня есть семья, племянники. Только я могу их обеспечить, дать шанс в жизни. Обычные трудяги в среднем городе, им нужна моя помощь.

В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.

Он в «Рубине» с 2019 года.

Футболист близок к уходу в «Крылья Советов».

Иван Игнатьев – об инциденте в ночном клубе: «Не сильно парился. Не считаю, что не имею права отметить день рождения»