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    Примера. «Севилья» ушла с 0:2 и сыграла вничью с «Сельтой»

    Несмотря на преимущество в два мяча, «Сельта» не удержала гостевую победу над «Севильей». Обе команды свои голы забили в пределах трех минут.

    У «Сельты» отличился бывший форвард «Севильи» Яго Аспас.

    «Севилья» отстает от лидирующего «Реала» на три очка. «Сельта» занимает 11-ю строчку.

    Испания. Примера. 22-й тур

    Севилья – Сельта – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Серви, 37; 0:2 – Аспас, 40; 1:2 – Гомес, 71; 2:2 – Торрес, 74.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2022 23:03
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