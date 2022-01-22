Примера. «Севилья» ушла с 0:2 и сыграла вничью с «Сельтой»

Несмотря на преимущество в два мяча, «Сельта» не удержала гостевую победу над «Севильей». Обе команды свои голы забили в пределах трех минут.
У «Сельты» отличился бывший форвард «Севильи» Яго Аспас.
«Севилья» отстает от лидирующего «Реала» на три очка. «Сельта» занимает 11-ю строчку.
Испания. Примера. 22-й тур
Голы: 0:1 – Серви, 37; 0:2 – Аспас, 40; 1:2 – Гомес, 71; 2:2 – Торрес, 74.
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Источник: Бомбардир.ру