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    Жиго присоединился к «Спартаку» на сборе в Дубае

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго сегодня начнет подготовку ко второй части сезона.

    28-летний футболист прилетел в Дубай, где команда проводит первый зимний сбор.

    Француз прибыл позднее своих одноклубников из-за простуды.

    • В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом истекает в июне.
    • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13159

      Cleaner 15 минут назад

      Не отдали Жиго паспорт...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93215

      zigbert 2 часа назад

      Ну вот теперь все в сборе. Ваноли их там гоняет нещадно.

      1
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      Рейтинг: +20239

      JTherry > zigbert 1 час назад

      по видосу на ютубе это было заметно, беговой работы много... Жиго вовремя приехал, почти ничего не пропустил...

      0
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      Рейтинг: +31364

      oyabun 3 часа назад

      То что Жиго честно отработает свой контракт до конца и сомнений не было. Не тот это человек, чтобы филонить. Как бы его еще убедить не уходить?

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      Рейтинг: +13159

      Cleaner > oyabun 14 минут назад

      Только купюрами...)

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