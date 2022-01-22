Жиго присоединился к «Спартаку» на сборе в Дубае

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго сегодня начнет подготовку ко второй части сезона.

28-летний футболист прилетел в Дубай, где команда проводит первый зимний сбор.

Француз прибыл позднее своих одноклубников из-за простуды.

В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.

Его контракт с клубом истекает в июне.

В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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