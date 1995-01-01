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    Жиго не полетит на сбор со «Спартаком» из-за простуды

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго пропустит начало сбора в ОАЭ. Причина – простудное заболевание.

    «Как и говорил врач команда Глеб Чернов, у Жиго простуда. Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом истекает в июне.
    • В текущем сезоне француз провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

    Жиго не намерен обсуждать со «Спартаком» продление контракта из-за семейных обстоятельств

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2394

      Enter2006 1 минуту назад

      Ну хватит придумывать сказки, какая простуда, Жиго хочет свалить из Спартака, ну будем уже честными.

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