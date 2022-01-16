Жиго не полетит на сбор со «Спартаком» из-за простуды

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго пропустит начало сбора в ОАЭ. Причина – простудное заболевание.

«Как и говорил врач команда Глеб Чернов, у Жиго простуда. Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.

Его контракт с клубом истекает в июне.

В текущем сезоне француз провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Жиго не намерен обсуждать со «Спартаком» продление контракта из-за семейных обстоятельств