Жиго не полетит на сбор со «Спартаком» из-за простуды

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго пропустит начало сбора в ОАЭ. Причина – простудное заболевание.
«Как и говорил врач команда Глеб Чернов, у Жиго простуда. Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
- Его контракт с клубом истекает в июне.
- В текущем сезоне француз провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Жиго не намерен обсуждать со «Спартаком» продление контракта из-за семейных обстоятельств
Источник: «РБ-Спорт»