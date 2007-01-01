Жиго не намерен обсуждать со «Спартаком» продление контракта из-за семейных обстоятельств

Вроде заметка (хоть скорее всего фейковая) про игрока Спартака, и тут же навоняли два радужных засранца. Бомжарня настолько опущенная, что ее почитатели ствновятся параноиками.
Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго собирается покинуть клуб летом.
28-летний футболист не намерен обсуждать с московским клубом продление контракта из-за семейных обстоятельств.
Француз судится с бывшей женой по поводу опеки над сыном.
Интерес к игроку проявляет «Марсель».
- В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
- Его контракт с клубом истекает в июне.
- В текущем сезоне француз провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.