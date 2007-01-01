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    Жиго не намерен обсуждать со «Спартаком» продление контракта из-за семейных обстоятельств

    Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго собирается покинуть клуб летом.

    28-летний футболист не намерен обсуждать с московским клубом продление контракта из-за семейных обстоятельств.

    Француз судится с бывшей женой по поводу опеки над сыном.

    Интерес к игроку проявляет «Марсель».

    • В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом истекает в июне.
    • В текущем сезоне француз провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12344

      NewLife 29 минут назад

      Вроде заметка (хоть скорее всего фейковая) про игрока Спартака, и тут же навоняли два радужных засранца. Бомжарня настолько опущенная, что ее почитатели ствновятся параноиками.

      1
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      Рейтинг: +170

      Ageorgov > NewLife 9 минут назад

      Согласен, только это "свинярня" настолько опущенная, что ее почитатели уже стали параноиками.

      1
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      Рейтинг: +9014

      "supermax" > NewLife 7 минут назад

      У них после ещенко в стрингах ещё возбуждение не ушло

      0
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      Рейтинг: +9162

      Alekxei Z. 32 минуты назад

      Санта- Барбара.
      Доработает контракт , скажем "спасибо" и досвидос.
      Не надо их его ухода делать трагедию, добротный игрок , не более.

      3
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      Рейтинг: +535

      Ник Уволен 35 минут назад

      Вляпался, теперь не знает как побыстрее свалить из Тарасовки. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3998

      Бомбардиръ 36 минут назад

      Свинью подложит своей бывшей)

      3
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