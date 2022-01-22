«Арсенал» хочет продлить контракт с Артетой

В «Арсенале» довольны работой главного тренера Микеля Артеты.

Контракт испанца истекает летом 2023 года, и клуб хочет продлить его на два сезона.

«Арсенал» готов повысить заплату 39-летнему специалисту, интерес к которому проявляет «Манчестер Сити».

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года.

В этом сезоне лондонцы идут на 6-м месте в АПЛ, набрав 35 очков в 20 турах.

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