Слуцкий: «Надеюсь, у «Рубина» еще будет 1-2 трансфера. Смотрим на игроков с российским паспортом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от зимней трансферной кампании клуба.
«Так как у нас есть восемь легионерских позиций, наша трансферная кампания направлена на игроков с российским паспортом. Есть определенные наметки, но когда это будет официально объявлено, тогда трансфер и состоится.
Их (новичков) будет небольшое количество, но, надеюсь, один-два трансфера еще будут», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.
- Зимой клуб уже купил Александра Ломовицкого, Виталия Лисаковича и Марата Апшацева.
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