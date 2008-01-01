Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Карпин: «Я еще в 2008 году сказал, что лимит на легионеров – зло»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его негативное отношение к лимиту на легионеров в РПЛ не изменилось.

    – Лимит на легионеров по новой схеме с 13 иностранцами, 8 россиянами и 4 воспитанниками в заявке. Как оцените такие варианты?

    – Не знаю. Я здесь причем? Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит – зло. Всe. Что еще хотите, чтобы я сказал?

    – У людей с годами может меняться мнение...

    – А я здесь причем? У меня не меняется мнение.

    – Для вас как тренера сборной вопрос понятен. А клубным тренерам каково, когда едва ли не каждый год меняется лимит?

    – Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15747

      Garrincha58 6 часов назад

      13 иностранцами, 8 россиянами и 4 воспитанниками это самый тупой вариант лимита и вот почему скажем Зенит или Спартак купит 13 легов хорошего качества так как бюджет позволяет тогда Уфа или Н Новгород накупит 13 зулусов и что толку лимит вообще надо убрать и скажем за каждого легионера команда должна на год заплатить в казну РФС 1 млн руб. которые должны идти на развитие детско-юношеского футбола так что хотите 20 легов заплатите 20 млн если нет играйте русскими игроками а то сейчас взяли моду приобретать белорусов казахов а какая разница они же всё равно не имеют возможности играть в сб. России значит занимают место наших спрашивается в чём разница если у меня в команде 8 бразильцев или 8 белорусов а господа там кто это придумал в Мин спорте????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5633

      Semenycch 6 часов назад

      Типа до идиота Карпина никто этого не говорил?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93171
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68551
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru