Карпин: «Я еще в 2008 году сказал, что лимит на легионеров – зло»

13 иностранцами, 8 россиянами и 4 воспитанниками это самый тупой вариант лимита и вот почему скажем Зенит или Спартак купит 13 легов хорошего качества так как бюджет позволяет тогда Уфа или Н Новгород накупит 13 зулусов и что толку лимит вообще надо убрать и скажем за каждого легионера команда должна на год заплатить в казну РФС 1 млн руб. которые должны идти на развитие детско-юношеского футбола так что хотите 20 легов заплатите 20 млн если нет играйте русскими игроками а то сейчас взяли моду приобретать белорусов казахов а какая разница они же всё равно не имеют возможности играть в сб. России значит занимают место наших спрашивается в чём разница если у меня в команде 8 бразильцев или 8 белорусов а господа там кто это придумал в Мин спорте????
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его негативное отношение к лимиту на легионеров в РПЛ не изменилось.
– Лимит на легионеров по новой схеме с 13 иностранцами, 8 россиянами и 4 воспитанниками в заявке. Как оцените такие варианты?
– Не знаю. Я здесь причем? Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит – зло. Всe. Что еще хотите, чтобы я сказал?
– У людей с годами может меняться мнение...
– А я здесь причем? У меня не меняется мнение.
– Для вас как тренера сборной вопрос понятен. А клубным тренерам каково, когда едва ли не каждый год меняется лимит?
– Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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