Карпин: «Я еще в 2008 году сказал, что лимит на легионеров – зло»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его негативное отношение к лимиту на легионеров в РПЛ не изменилось.

– Лимит на легионеров по новой схеме с 13 иностранцами, 8 россиянами и 4 воспитанниками в заявке. Как оцените такие варианты?

– Не знаю. Я здесь причем? Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит – зло. Всe. Что еще хотите, чтобы я сказал?

– У людей с годами может меняться мнение...

– А я здесь причем? У меня не меняется мнение.

– Для вас как тренера сборной вопрос понятен. А клубным тренерам каково, когда едва ли не каждый год меняется лимит?

– Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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