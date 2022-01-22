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  • Карпин – о Миранчуке: «Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше»

Карпин – о Миранчуке: «Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше»

22 января 2022, 12:34
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

– У Миранчука подвешенное состояние, нет определенности по будущему. То «Дженоа», то «Аталанта»...

– Это вы так думаете, что у него подвешенное состояние. У него контракт с «Аталантой», он тренируется и играет за клуб. Вы придумываете, что у него подвешенное состояние.

– Всe у него стабильно и он играет?

– У него контракт с «Аталантой». И что здесь не стабильного?

– Были разговоры, что он одной ногой в «Дженоа».

– Вот именно, что были разговоры. И? Он в «Аталанте». А вы слушаете разговоры, которые под собой, возможно, даже ничего не имеют.

– На ваш взгляд, ему лучше сменить клуб, чтобы чаще играть?

– Давайте так. Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше. Лучше идти в какую-то команду, и я сейчас не про «Дженоа», где непонятно, будешь ты играть или не будешь, и лучше в «Аталанте», в команде, которая борется за высокие места. Вот он будет сам определять.

  • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Дженоа Аталанта Миранчук Алексей Карпин Валерий
Комментарии (3)
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jek718875
1642844488
Товарищ КАРПИН в сборную берешь или?
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Вомбат
1642847120
Правильно, Карпин. Конечно лучше гарантированно сидеть на лавке в команде, которая борется за высокие места, чем идти куда-то, где еще неизвестно, а вдруг он там будет играть! В сборную тогда его точно не вызовут.
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