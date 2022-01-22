Карпин – о Миранчуке: «Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
– У Миранчука подвешенное состояние, нет определенности по будущему. То «Дженоа», то «Аталанта»...
– Это вы так думаете, что у него подвешенное состояние. У него контракт с «Аталантой», он тренируется и играет за клуб. Вы придумываете, что у него подвешенное состояние.
– Всe у него стабильно и он играет?
– У него контракт с «Аталантой». И что здесь не стабильного?
– Были разговоры, что он одной ногой в «Дженоа».
– Вот именно, что были разговоры. И? Он в «Аталанте». А вы слушаете разговоры, которые под собой, возможно, даже ничего не имеют.
– На ваш взгляд, ему лучше сменить клуб, чтобы чаще играть?
– Давайте так. Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше. Лучше идти в какую-то команду, и я сейчас не про «Дженоа», где непонятно, будешь ты играть или не будешь, и лучше в «Аталанте», в команде, которая борется за высокие места. Вот он будет сам определять.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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