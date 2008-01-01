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    Карпин – о Миранчуке: «Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    – У Миранчука подвешенное состояние, нет определенности по будущему. То «Дженоа», то «Аталанта»...

    – Это вы так думаете, что у него подвешенное состояние. У него контракт с «Аталантой», он тренируется и играет за клуб. Вы придумываете, что у него подвешенное состояние.

    – Всe у него стабильно и он играет?

    – У него контракт с «Аталантой». И что здесь не стабильного?

    – Были разговоры, что он одной ногой в «Дженоа».

    – Вот именно, что были разговоры. И? Он в «Аталанте». А вы слушаете разговоры, которые под собой, возможно, даже ничего не имеют.

    – На ваш взгляд, ему лучше сменить клуб, чтобы чаще играть?

    – Давайте так. Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше. Лучше идти в какую-то команду, и я сейчас не про «Дженоа», где непонятно, будешь ты играть или не будешь, и лучше в «Аталанте», в команде, которая борется за высокие места. Вот он будет сам определять.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10992

      Вомбат 8 часов назад

      Правильно, Карпин. Конечно лучше гарантированно сидеть на лавке в команде, которая борется за высокие места, чем идти куда-то, где еще неизвестно, а вдруг он там будет играть! В сборную тогда его точно не вызовут.

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      Рейтинг: +725

      jek718875 8 часов назад

      Товарищ КАРПИН в сборную берешь или?

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      Рейтинг: +10992

      Вомбат > jek718875 8 часов назад

      Не товарищ он, а господин.

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