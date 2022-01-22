Главные новости дня. Слуцкий отправил Деспотовича в дубль за отказ сотрудничать со своим агентом; фанаты «Спартака» бойкотируют остаток сезона

«Спартак» объявил о трансфере Пруцева.
Газизов через суд потребовал восстановить его в должности гендиректора «Спартака».
«Краснодар» расторг контракт со Спайичем.
Лисакович перешел из «Локомотива» в «Рубин».
Деспотович отказался стать клиентом агента Слуцкого. За это тренер отправил игрока в дубль («Чемпионат»).
Фати заплакал после травмы в матче с «Атлетиком».
Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии (Football Italia).
Сазонов: «Выбирал между «Динамо» и «Эспаньолом». В Испании предлагали больше».
Фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей второго круга РПЛ («Незыгарь Арена»).
Миранчук не соглашается на аренду в «Дженоа», клубы уже договорились (Sky Sport Italia).
«Бернли» предложил «Зениту» 10 миллионов за Азмуна (Express).
Источник: Бомбардир.ру