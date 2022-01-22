Главные новости дня. Слуцкий отправил Деспотовича в дубль за отказ сотрудничать со своим агентом; фанаты «Спартака» бойкотируют остаток сезона

«Спартак» объявил о трансфере Пруцева.

Газизов через суд потребовал восстановить его в должности гендиректора «Спартака».

«Краснодар» расторг контракт со Спайичем.

Лисакович перешел из «Локомотива» в «Рубин».

Деспотович отказался стать клиентом агента Слуцкого. За это тренер отправил игрока в дубль («Чемпионат»).

Фати заплакал после травмы в матче с «Атлетиком».

Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии (Football Italia).

Сазонов: «Выбирал между «Динамо» и «Эспаньолом». В Испании предлагали больше».

Фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей второго круга РПЛ («Незыгарь Арена»).

Миранчук не соглашается на аренду в «Дженоа», клубы уже договорились (Sky Sport Italia).

«Бернли» предложил «Зениту» 10 миллионов за Азмуна (Express).