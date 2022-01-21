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    Лисакович перешел из «Локомотива» в «Рубин»

    Как и ожидалось, нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович перешел в «Рубин». Подписан контракт на 3,5 года.

    По информации бывшего пресс-атташе «Локомотива» Кирилла Брейдо, сумма сделки составила миллион евро.

    • В этом сезоне Лисакович провел за «Локо» 21 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • Лисакович был в «Локомотиве» с 2020 года.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    21.01.2022 19:08
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