Лисакович перешел из «Локомотива» в «Рубин»

Как и ожидалось, нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович перешел в «Рубин». Подписан контракт на 3,5 года.

По информации бывшего пресс-атташе «Локомотива» Кирилла Брейдо, сумма сделки составила миллион евро.

В этом сезоне Лисакович провел за «Локо» 21 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Лисакович был в «Локомотиве» с 2020 года.

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