«Рубин» заплатит 1 миллион за Лисаковича (Кирилл Брейдо)

Бывший директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо подтвердил, что московский клуб договорился с «Рубином» о трансфере форварда Виталия Лисаковича.

«Личный контракт уже утвержден, сумма трансфера между клубами также – по моей информации, она составит около 1 миллиона евро. В ближайшие дни сделка должна быть оформлена официально, если не возникнет непредвиденных обстоятельств», – написал Брейдо.