«Рубин» заплатит 1 миллион за Лисаковича (Кирилл Брейдо)

Бывший директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо подтвердил, что московский клуб договорился с «Рубином» о трансфере форварда Виталия Лисаковича.
«Личный контракт уже утвержден, сумма трансфера между клубами также – по моей информации, она составит около 1 миллиона евро. В ближайшие дни сделка должна быть оформлена официально, если не возникнет непредвиденных обстоятельств», – написал Брейдо.
- В текущем сезоне Лисакович провел за «Локо» 21 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо