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    «Рубин» заплатит 1 миллион за Лисаковича (Кирилл Брейдо)

    Бывший директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо подтвердил, что московский клуб договорился с «Рубином» о трансфере форварда Виталия Лисаковича.

    «Личный контракт уже утвержден, сумма трансфера между клубами также – по моей информации, она составит около 1 миллиона евро. В ближайшие дни сделка должна быть оформлена официально, если не возникнет непредвиденных обстоятельств», – написал Брейдо.

    • В текущем сезоне Лисакович провел за «Локо» 21 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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