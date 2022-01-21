«Спартак» объявил о трансфере Пруцева

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев официально стал игроком «Спартака».
Московский клуб объявил о подписании с игроком контракта до лета 2026 года.
Сообщалось, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).
21-летний футболист взял себе 25-й игровой номер.
- Пруцев выступал за «Крылья» с августа 2020 года.
- Он провел 26 матчей и сделал 1 ассист.
- Данила отдавали в аренду «Сочи».
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Источник: сайт «Спартака»