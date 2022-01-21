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    «Спартак» объявил о трансфере Пруцева

    Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев официально стал игроком «Спартака».

    Московский клуб объявил о подписании с игроком контракта до лета 2026 года.

    Сообщалось, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).

    21-летний футболист взял себе 25-й игровой номер.

    • Пруцев выступал за «Крылья» с августа 2020 года.
    • Он провел 26 матчей и сделал 1 ассист.
    • Данила отдавали в аренду «Сочи».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    21.01.2022 16:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4291

      FENIX-SL 19 минут назад

      120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро)

      каждый раз когда расклад в рублях видишь, ужасаешься...
      120 лямов.........................ПРУЦЕВ!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +6702

      Томик 5 часов назад

      Добро пожаловать. Жаль, что не десятый. Всё жду, когда же какой-нибудь футболист у подносчика воды десятку отберёт.

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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      Удачи парень!

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      Рейтинг: +13136

      Cleaner 7 часов назад

      Усиление за усилением в Спартаке! Трепещи Лига Европы!!!...)))

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      Рейтинг: +128

      pele1981 7 часов назад

      А он разве стоит 120 лямов??? Да ему красная цена 15!

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      Рейтинг: +640

      alefreddy 9 часов назад

      скамейка таких в СМ достаточно и повыше классом

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      Рейтинг: +535

      БеZуМныЙ 9 часов назад

      Добровольно пошел на понижение, да ещё и за деньги. Гыгыгы

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