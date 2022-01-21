«Спартак» объявил о трансфере Пруцева

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев официально стал игроком «Спартака».

Московский клуб объявил о подписании с игроком контракта до лета 2026 года.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).

21-летний футболист взял себе 25-й игровой номер.

Пруцев выступал за «Крылья» с августа 2020 года.

Он провел 26 матчей и сделал 1 ассист.

Данила отдавали в аренду «Сочи».

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