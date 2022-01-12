«Спартак» заплатит «Крыльям» 120 миллионов рублей за Пруцева («РБ-Спорт»)

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перейдет в «Спартак».
По информации «РБ-Спорт», стороны договорились о трансфере 21-летнего игрока. «Спартак» заплатит самарскому клубу 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).
Сторонам осталось согласовать последние детали. Официально о переходе может быть объявлено в течение недели.
Вчера, 11 января, Пруцев не полетел с «Крыльями» на первый зимний сбор.
- Пруцев – воспитанник «Чертаново».
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».
Источник: «РБ-Спорт»