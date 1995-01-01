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    «Спартак» заплатит «Крыльям» 120 миллионов рублей за Пруцева («РБ-Спорт»)

    Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перейдет в «Спартак».

    По информации «РБ-Спорт», стороны договорились о трансфере 21-летнего игрока. «Спартак» заплатит самарскому клубу 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).

    Сторонам осталось согласовать последние детали. Официально о переходе может быть объявлено в течение недели.

    Вчера, 11 января, Пруцев не полетел с «Крыльями» на первый зимний сбор.

    • Пруцев – воспитанник «Чертаново».
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4149

      neim 2 минуты назад

      Надо было Федьку Смолова брать, дешевле бы вышло. Разницы практически ни какой нет, так зачем платить больше ? )))

      0
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      Рейтинг: +612

      alefreddy 5 минут назад

      Да половина перекупам пошла

      0
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      Рейтинг: +10

      uils 6 минут назад

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