«Спартак» заплатит «Крыльям» 120 миллионов рублей за Пруцева («РБ-Спорт»)

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перейдет в «Спартак».

По информации «РБ-Спорт», стороны договорились о трансфере 21-летнего игрока. «Спартак» заплатит самарскому клубу 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).

Сторонам осталось согласовать последние детали. Официально о переходе может быть объявлено в течение недели.

Вчера, 11 января, Пруцев не полетел с «Крыльями» на первый зимний сбор.