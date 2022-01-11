Пруцев не полетел на первый сбор «Крыльев». Он перейдет в «Спартак»

Полузащитник Данил Пруцев не попал в число 25 игроков «Крыльев Советов», которые отправились на первый сбор самарской команды в Белек.

«Информация о Даниле Пруцеве будет размещена позже», – сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что контракт с Пруцевым подписал «Спартак».

Пруцев – воспитанник «Чертаново».

Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».

Представители Пруцева хотят заработать 2 миллиона на переходе игрока в «Спартак»