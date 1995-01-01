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    Пруцев не полетел на первый сбор «Крыльев». Он перейдет в «Спартак»

    Полузащитник Данил Пруцев не попал в число 25 игроков «Крыльев Советов», которые отправились на первый сбор самарской команды в Белек.

    «Информация о Даниле Пруцеве будет размещена позже», – сообщает пресс-служба клуба.

    Ранее сообщалось, что контракт с Пруцевым подписал «Спартак».

    • Пруцев – воспитанник «Чертаново».
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».

    Представители Пруцева хотят заработать 2 миллиона на переходе игрока в «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3709

      Блямба 1 час назад

      Кесарю-кесарево..слесарю-слесарево.Распродажа на Самаре.
      Бедные Крылья,которые нравились всем.
      "Тетенька, у всякого свой вкус: один любит арбуз, другой свиной хрящик." (с)

      4
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      Рейтинг: +31268

      oyabun 1 час назад

      Ну что ж, какое место в таблице - такие и новички. И наоборот.

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