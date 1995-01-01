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    Представители Пруцева хотят заработать 2 миллиона на переходе игрока в «Спартак»

    «Спартак» продолжает работать над трансфером полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева.

    Самарский клуб получит за игрока 75 миллионов рублей – это отступные в его контракте.

    «Спартак» пытается договориться о снижении сопутствующих расходов. Представители футболиста хотят заработать на переходе 2 миллиона евро.

    • Пруцев – воспитанник «Чертаново».
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      uioh678 5 секунд назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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