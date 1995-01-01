Представители Пруцева хотят заработать 2 миллиона на переходе игрока в «Спартак»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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«Спартак» продолжает работать над трансфером полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева.
Самарский клуб получит за игрока 75 миллионов рублей – это отступные в его контракте.
«Спартак» пытается договориться о снижении сопутствующих расходов. Представители футболиста хотят заработать на переходе 2 миллиона евро.
- Пруцев – воспитанник «Чертаново».
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».