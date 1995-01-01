Представители Пруцева хотят заработать 2 миллиона на переходе игрока в «Спартак»

«Спартак» продолжает работать над трансфером полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева.

Самарский клуб получит за игрока 75 миллионов рублей – это отступные в его контракте.

«Спартак» пытается договориться о снижении сопутствующих расходов. Представители футболиста хотят заработать на переходе 2 миллиона евро.