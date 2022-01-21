Миранчук не соглашается на аренду в «Дженоа», клубы уже договорились (Sky Sport Italia)

Переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» находится под вопросом.
Как и сообщалось ранее, клубы полностью согласовали аренду 26-летнего футболиста, однако сам россиянин пока блокирует сделку.
Хавбек либо передумал менять команду, либо ждет других предложений.
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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Источник: Sky Sport Italia