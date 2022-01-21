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    Миранчук не соглашается на аренду в «Дженоа», клубы уже договорились (Sky Sport Italia)

    Переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» находится под вопросом.

    Как и сообщалось ранее, клубы полностью согласовали аренду 26-летнего футболиста, однако сам россиянин пока блокирует сделку.

    Хавбек либо передумал менять команду, либо ждет других предложений.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    21.01.2022 13:56
    Комментарии12
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      Бревно ты Леша

      0
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      Рейтинг: +153

      воинКС 8 часов назад

      Шева ушел, зачем ему туда идти.

      0
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      Рейтинг: +232

      Ollegator 9 часов назад

      То у них один блокирует сделку, то другой, потом третий блокировать начнёт) В итоге останется на банке в аталанте, т.к. равно или поздно все там выздоровят

      0
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      Рейтинг: +3343

      Axe111 9 часов назад

      Вые**** ещё!!! Иди играй бездарь

      0
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      Рейтинг: +714

      jek718875 9 часов назад

      Ай Моська знать она сильна,раз упирается и не соглашается

      0
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      Рейтинг: +2568

      Enter2006 10 часов назад

      Пообщайся с Кокориным, он тебе подскажет методы, как ещё мин год получать бабло ничего не делая в Аталанте, и без всяких аренд ))

      0
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      Рейтинг: +4023

      Бомбардиръ 11 часов назад

      А если бы украинского тренера не выгнали из Дженоа, то Миранчук перешел бы к ним.

      1
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      Рейтинг: +4102

      Блямба 11 часов назад

      Правильно,Алёша.
      Нашли себе безделицу. Не по вкусу-так передарю.
      Тренируйтесь ..на Кокорине.

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      Рейтинг: +22906

      bset 11 часов назад

      Комментаторы красавцы, как обычно) То лохи, что в Европу не ездят пытаться на нормальный уровень выйти) То лохи, что уехали, а надо было сидеть в России и не париться) Как удобно советы давать, сидя на диване))

      3
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      Рейтинг: +11446

      Fusballer > bset 11 часов назад

      Надо было на завод идти работать и не париться.

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      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 11 часов назад

      Не было забот у Леши в Локо, поехал в Аталанту за проблемами.

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