Миранчук не соглашается на аренду в «Дженоа», клубы уже договорились (Sky Sport Italia)

Переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» находится под вопросом.

Как и сообщалось ранее, клубы полностью согласовали аренду 26-летнего футболиста, однако сам россиянин пока блокирует сделку.

Хавбек либо передумал менять команду, либо ждет других предложений.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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