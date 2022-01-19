«Аталанта» и «Дженоа» полностью согласовали аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку (Sport24)

Лучше,чем в России не получиться,Алексей возвращайся,будешь в гуще событий и в центре внимания...
«Дженоа» и «Аталанта» полностью согласовали переход полузащитника Алексея Миранчука.
По информации Sport24, клубы договорились об аренде 26-летнего россиянина до конца сезона без права выкупа. Однако, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини блокирует сделку из-за того, что у нескольких игроков команды был выявлен коронавирус.
Из-за сложностей в переходе Миранчука в «Дженоа» у Гасперини возникли напряженные отношения со спортивным директором клуба Джованни Сартори. Он опасается, что «Дженоа» может не хватить терпения и клуб выйдет из переговоров по игроку.
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.