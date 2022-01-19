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    «Аталанта» и «Дженоа» полностью согласовали аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку (Sport24)

    «Дженоа» и «Аталанта» полностью согласовали переход полузащитника Алексея Миранчука.

    По информации Sport24, клубы договорились об аренде 26-летнего россиянина до конца сезона без права выкупа. Однако, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини блокирует сделку из-за того, что у нескольких игроков команды был выявлен коронавирус.

    Из-за сложностей в переходе Миранчука в «Дженоа» у Гасперини возникли напряженные отношения со спортивным директором клуба Джованни Сартори. Он опасается, что «Дженоа» может не хватить терпения и клуб выйдет из переговоров по игроку.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    19.01.2022 14:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +918

      Юрий Крутько 19 января, 15:52

      Лучше,чем в России не получиться,Алексей возвращайся,будешь в гуще событий и в центре внимания...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Solist345345 19 января, 14:37

      Такая ситуация в свое время была у Павлюченко в Тотенхеме. Тренер держал его только про запас. И не играл и не продавали. Та же херня и сейчас.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 14:31

      А вот и не подерутся ))

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