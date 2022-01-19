«Аталанта» и «Дженоа» полностью согласовали аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку (Sport24)

«Дженоа» и «Аталанта» полностью согласовали переход полузащитника Алексея Миранчука.

По информации Sport24, клубы договорились об аренде 26-летнего россиянина до конца сезона без права выкупа. Однако, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини блокирует сделку из-за того, что у нескольких игроков команды был выявлен коронавирус.

Из-за сложностей в переходе Миранчука в «Дженоа» у Гасперини возникли напряженные отношения со спортивным директором клуба Джованни Сартори. Он опасается, что «Дженоа» может не хватить терпения и клуб выйдет из переговоров по игроку.