Сазонов: «Выбирал между «Динамо» и «Эспаньолом». В Испании предлагали больше»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов объяснил, почему решил перейти в столичный клуб из «Зенита».

– Я стремился именно регулярно играть в основе. Понимая, что в Петербурге это сделать очень сложно, стал рассматривать другие варианты. И лучшим с точки зрения развития посчитал для себя «Динамо».

– Какие были варианты? Или это секрет?

– Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двух вариантов – «Динамо» и «Эспаньол».

– И почему не Испания? Рано в иностранный чемпионат?

– Нет, вообще связано не с этим. Причин много, но здесь именно дело в самом «Динамо», в его руководстве и тренерском штабе. Я увидел, что действительно интересен клубу.

«Динамо» подкупило тем, что сразу взяло меня на сборы. Скажем так, это был обоюдный «тест-драйв»: и в клубе посмотрели на меня в деле, и я посмотрел на структуру, тренерский штаб и команду изнутри.

На сборах, как мне сказали, я понравился и Бувачу, и Шварцу, в итоге пришло конкретное предложение. Вы сами хорошо видите, как растут молодые ребята при Шварце. Я понимал, что если на тренировках смогу показать себя, то буду играть.

– Деньги значения не имели?

– «Эспаньол» предлагал больше, чем «Динамо». Но сейчас самое главное в моей карьере – это развитие. Если буду развиваться, постоянно играть в РПЛ, хорошо играть, всe остальное придет.

Меня интересовало то, сколько буду играть, как играть, в какой схеме, готовы ли со мной работать индивидуально. Именно это.

19-летний Сазонов – центральный защитник.

Он воспитанник «Зенита».

Сазонов перешел в «Динамо» в июле. Он сыграл минуту в этом сезоне РПЛ.

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