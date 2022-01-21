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  • Сазонов: «Выбирал между «Динамо» и «Эспаньолом». В Испании предлагали больше»

Сазонов: «Выбирал между «Динамо» и «Эспаньолом». В Испании предлагали больше»

21 января 2022, 11:00
7

Защитник «Динамо» Саба Сазонов объяснил, почему решил перейти в столичный клуб из «Зенита».

– Я стремился именно регулярно играть в основе. Понимая, что в Петербурге это сделать очень сложно, стал рассматривать другие варианты. И лучшим с точки зрения развития посчитал для себя «Динамо».

– Какие были варианты? Или это секрет?

Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двух вариантов – «Динамо» и «Эспаньол».

– И почему не Испания? Рано в иностранный чемпионат?

– Нет, вообще связано не с этим. Причин много, но здесь именно дело в самом «Динамо», в его руководстве и тренерском штабе. Я увидел, что действительно интересен клубу.

«Динамо» подкупило тем, что сразу взяло меня на сборы. Скажем так, это был обоюдный «тест-драйв»: и в клубе посмотрели на меня в деле, и я посмотрел на структуру, тренерский штаб и команду изнутри.

На сборах, как мне сказали, я понравился и Бувачу, и Шварцу, в итоге пришло конкретное предложение. Вы сами хорошо видите, как растут молодые ребята при Шварце. Я понимал, что если на тренировках смогу показать себя, то буду играть.

– Деньги значения не имели?

– «Эспаньол» предлагал больше, чем «Динамо». Но сейчас самое главное в моей карьере – это развитие. Если буду развиваться, постоянно играть в РПЛ, хорошо играть, всe остальное придет.

Меня интересовало то, сколько буду играть, как играть, в какой схеме, готовы ли со мной работать индивидуально. Именно это.

  • 19-летний Сазонов – центральный защитник.
  • Он воспитанник «Зенита».
  • Сазонов перешел в «Динамо» в июле. Он сыграл минуту в этом сезоне РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Эспаньол Сазонов Саба
Комментарии (7)
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Вомбат
1642755322
Развитие в относительно сильной команде, которая ставит тебя в состав. В Зените он бы сгнил на лавке, а Эспаньол брал его как игрока ротации. Так что выбор Динамо кажется правильным приоритетом для Сазонова. Если конечно, он не лукавит и уверен, что там его действительно будут наигрывать в паре с Ордецом. Будем посмотреть.
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Олег1204
1642755356
Ну да, в Испании надо что то делать , выйти из зоны кофорта, а в рпл просто можно быть говнищем по сравнению с уровнем топ 5, а получать бабки аналогичные
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Борисыч1
1642755715
Боюсь, что мы потеряем Сабу. Место в старте ему сейчас не светит - Ордец и Вальбуэна объективно сильнее. У Евгеньева сейчас непонятки с переподписанием контракта, причины кстати, те же - непопадание в старт. Но даже если и уйдёт, то это опять-таки запас для Сабы. А на второй сбор уже заехал ЦЗ Динамо-2 Денис Осокин, тоже кандидат. Хотя по мне, Саба предпочтительнее хотя бы тем, что на 12 см выше Дениса. Запасная позиция опорника - хорошо, в Катаре Саба сыграл на ней неплохо. Но игру Сабы на сборах не сравнить с игрой Кутицкого в РПЛ. А Кутицкий справился все 90 минут, мы выиграли. Итого - мои размышления не имеют выводов, симпатии к Сабе не перевешивают симпатий к Евгеньеву, в необходимости Сабы для Динамо не убеждён, и терять жалко. Боюсь, второй сбор, где появятся и Евгеньев, и Денисов, будет нервным - а не хотелось бы. Вот в следующем сезоне, когда после Чемпионства Динамо будет играть в Лиге Чемпионов, Саба бы пригодился.
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Hektor 84
1642779169
И сгниешь на лавке Динамо. В Испании хоть в норм футбик поиграл бы!
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Мортус
1642851212
ИМХО Сандро знает, что делает. У Сабы в плане игры ещё всё впереди. Перед глазами примеры Тюкавина, Захи и иже с ними.
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