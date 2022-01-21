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    Сазонов: «Выбирал между «Динамо» и «Эспаньолом». В Испании предлагали больше»

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов объяснил, почему решил перейти в столичный клуб из «Зенита».

    – Я стремился именно регулярно играть в основе. Понимая, что в Петербурге это сделать очень сложно, стал рассматривать другие варианты. И лучшим с точки зрения развития посчитал для себя «Динамо».

    – Какие были варианты? Или это секрет?

    Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двух вариантов – «Динамо» и «Эспаньол».

    – И почему не Испания? Рано в иностранный чемпионат?

    – Нет, вообще связано не с этим. Причин много, но здесь именно дело в самом «Динамо», в его руководстве и тренерском штабе. Я увидел, что действительно интересен клубу.

    «Динамо» подкупило тем, что сразу взяло меня на сборы. Скажем так, это был обоюдный «тест-драйв»: и в клубе посмотрели на меня в деле, и я посмотрел на структуру, тренерский штаб и команду изнутри.

    На сборах, как мне сказали, я понравился и Бувачу, и Шварцу, в итоге пришло конкретное предложение. Вы сами хорошо видите, как растут молодые ребята при Шварце. Я понимал, что если на тренировках смогу показать себя, то буду играть.

    – Деньги значения не имели?

    – «Эспаньол» предлагал больше, чем «Динамо». Но сейчас самое главное в моей карьере – это развитие. Если буду развиваться, постоянно играть в РПЛ, хорошо играть, всe остальное придет.

    Меня интересовало то, сколько буду играть, как играть, в какой схеме, готовы ли со мной работать индивидуально. Именно это.

    • 19-летний Сазонов – центральный защитник.
    • Он воспитанник «Зенита».
    • Сазонов перешел в «Динамо» в июле. Он сыграл минуту в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.01.2022 11:00
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      И сгниешь на лавке Динамо. В Испании хоть в норм футбик поиграл бы!

      0
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      Рейтинг: +3187

      Klaido 13 часов назад

      1 минута на поле в 2021/2022... - "хороший" выбор для развития...

      1
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      ...
      Рейтинг: +914

      Борисыч1 > Klaido 8 часов назад

      Тюка и Заха тоже попали в основу только после полугода тренировок. Не раньше. И даже не на 90 минут, сначала на пол-игры.

      1
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      ...
      Рейтинг: +457

      haxxproxx > Борисыч1 5 часов назад

      Да че ты этой свинарне объясняешь?!... Они там все долбятся...

      1
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      Рейтинг: +9219

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Как тут поспорить со специалистами " Бомбардира" ?
      Всё знают , всё расскажут , сидя на жопе возле компа.
      Игрок сделал свой выбор и только время покажет его правильность.
      Это его жизнь , ему и решать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +914

      Борисыч1 14 часов назад

      Боюсь, что мы потеряем Сабу. Место в старте ему сейчас не светит - Ордец и Вальбуэна объективно сильнее. У Евгеньева сейчас непонятки с переподписанием контракта, причины кстати, те же - непопадание в старт. Но даже если и уйдёт, то это опять-таки запас для Сабы. А на второй сбор уже заехал ЦЗ Динамо-2 Денис Осокин, тоже кандидат. Хотя по мне, Саба предпочтительнее хотя бы тем, что на 12 см выше Дениса. Запасная позиция опорника - хорошо, в Катаре Саба сыграл на ней неплохо. Но игру Сабы на сборах не сравнить с игрой Кутицкого в РПЛ. А Кутицкий справился все 90 минут, мы выиграли. Итого - мои размышления не имеют выводов, симпатии к Сабе не перевешивают симпатий к Евгеньеву, в необходимости Сабы для Динамо не убеждён, и терять жалко. Боюсь, второй сбор, где появятся и Евгеньев, и Денисов, будет нервным - а не хотелось бы. Вот в следующем сезоне, когда после Чемпионства Динамо будет играть в Лиге Чемпионов, Саба бы пригодился.

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      Рейтинг: +1684

      Олег1204 14 часов назад

      Ну да, в Испании надо что то делать , выйти из зоны кофорта, а в рпл просто можно быть говнищем по сравнению с уровнем топ 5, а получать бабки аналогичные

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      Рейтинг: +10986

      Вомбат 14 часов назад

      Развитие в относительно сильной команде, которая ставит тебя в состав. В Зените он бы сгнил на лавке, а Эспаньол брал его как игрока ротации. Так что выбор Динамо кажется правильным приоритетом для Сазонова. Если конечно, он не лукавит и уверен, что там его действительно будут наигрывать в паре с Ордецом. Будем посмотреть.

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      Рейтинг: +13136

      Cleaner 14 часов назад

      Развитие в Динамо? В клубе, который не выигрывал чемпионство уже 50 лет? Погнали Сазонова из Зенита и правильно сделали. С такими приоритетами, как у этого "футболиста" титулы не выигрываются.

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