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    Примера. «Бетис» на выезде разгромил «Эспаньол» и укрепился в зоне ЛЧ; Вилена дебютировал у каталонцев

    «Бетис» пропустил первым, но все равно разгромил «Эспаньол» в 22-м туре чемпионата Испании. Дубль у Борхи Иглесиаса.

    Севильцы занимают третье место в таблице. «Эспаньол» – 11-й.

    «Бетис» – соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.

    У «Эспаньола» дебютировал арендованный у «Краснодара» Тонни Вилена. Он вышел на замену.

    Испания. Примера. 22-й тур

    Эспаньол – Бетис – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – де Томас, 14; 1:1 – Иглесиас, 31 (с пенальти); 1:2 – Родригес, 36; 1:3 – Иглесиас, 53; 1:4 – Виллиан, 76.

    Удаления: де Томас, 81 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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