Галицкий: «Краснодар» судят лучше и лучше, но у провинциального клуба всегда будут проблемы с арбитрами»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил судейство в отношении клуба. По его мнению, полностью проблем с арбитрами команде не избежать.
«С каждым годом «Краснодар» судят лучше и лучше. В этом сезоне у нас минимальные вопросы по судейству. Судейских проблем с каждым годом меньше, но у провинциального клуба они всегда будут, мы на это закладываемся», – сказал Галицкий.
- «Краснодар» существует с 2008 года.
- За это время клуб прошел от ПФЛ до группового этапа Лиги чемпионов.
- Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
Галицкий: «Можете и дальше смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Из свободных российских тренеров нам его никто не дал бы»
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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»