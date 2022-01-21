Галицкий: «Краснодар» судят лучше и лучше, но у провинциального клуба всегда будут проблемы с арбитрами»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил судейство в отношении клуба. По его мнению, полностью проблем с арбитрами команде не избежать.

«С каждым годом «Краснодар» судят лучше и лучше. В этом сезоне у нас минимальные вопросы по судейству. Судейских проблем с каждым годом меньше, но у провинциального клуба они всегда будут, мы на это закладываемся», – сказал Галицкий.

«Краснодар» существует с 2008 года.

За это время клуб прошел от ПФЛ до группового этапа Лиги чемпионов.

Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

Галицкий: «Можете и дальше смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Из свободных российских тренеров нам его никто не дал бы»

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