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    Галицкий: «Краснодар» судят лучше и лучше, но у провинциального клуба всегда будут проблемы с арбитрами»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил судейство в отношении клуба. По его мнению, полностью проблем с арбитрами команде не избежать.

    «С каждым годом «Краснодар» судят лучше и лучше. В этом сезоне у нас минимальные вопросы по судейству. Судейских проблем с каждым годом меньше, но у провинциального клуба они всегда будут, мы на это закладываемся», – сказал Галицкий.

    • «Краснодар» существует с 2008 года.
    • За это время клуб прошел от ПФЛ до группового этапа Лиги чемпионов.
    • Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

    Галицкий: «Можете и дальше смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Из свободных российских тренеров нам его никто не дал бы»

    Галицкий – о Гончаренко: «Увольнение было не по результату»

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    21.01.2022 21:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +756

      Vitaga 2 часа назад

      ))) смешно. Галицкий всё больше впадает в неадекват

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      Рейтинг: +12484

      NewLife 3 часа назад

      "у провинциального клуба они всегда будут" (проблемы с судьями). Расскажите Галицкому, что у провинциального клуба с северных окраин, никогда никаких проблем с судейством не было.

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