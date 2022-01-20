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    Галицкий – о Гончаренко: «Увольнение было не по результату»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ответил на вопрос об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

    «Все отношения тренера и клуба останутся внутри. Есть передача на «Матч ТВ», но мы в такое не хотим превращаться.

    «Краснодар» мог быть выше? Нас судят лучше и лучше. Вопросы судейства минимальные.

    По составу «Краснодар» не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему», – сказал Галицкий.

    • «Краснодар» уволил Гончаренко 5 января.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2022 09:18
    Комментарии12
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      Рейтинг: +93143

      zigbert 8 часов назад

      Может и лучше если все эти противоречия останутся внутри клуба. Но надолго ли? Все будет зависеть от самих участников конфликта.

      0
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      Рейтинг: +2982

      Nesterenko 9 часов назад

      Ответ из разряда "я царь, чё то хочу то и делаю, не ваше дело"
      Ещё ему не хватает сказать, что "футбол не для болельщиков"

      0
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      Рейтинг: +15364

      paracetamol 11 часов назад

      Правильно, при бульбаше команда не прибавляла, несмотря на покупки игроков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 15 часов назад

      Главный тренер пропадает и хозяину попи ...ть (поговорить) не с кем.

      1
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      Рейтинг: +20154

      JTherry > vladimir-7 14 часов назад

      хорошо, что расшифровал в скобках, а то никто не понял бы...)

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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > JTherry 14 часов назад

      Твои примеры заразительны.

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      Рейтинг: +20154

      JTherry > vladimir-7 14 часов назад

      да не злись, я в хорошем смысле... барину и правда, поговорить не с кем о футболе... а про матч-тв - метко подметил Галицкий, видимо, про новое шоу...

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      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > JTherry 14 часов назад

      Да я и не злюсь, так защитная функция организма срабатывает, даже, на какие-то подозрения.

      1
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      Рейтинг: +56941

      portero 15 часов назад

      Работник барина игнорировал, ктож такое потерпит!!
      Так все слуги взбунтуются....

      2
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      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан 16 часов назад

      "Есть передача на «Матч ТВ», но мы в такое не хотим превращаться." Не в бровь а в глаз

      3
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      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 16 часов назад

      Он Хозяин , это его право.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      pele1981 16 часов назад

      На "хозяина" девичья блажь нашла)))))

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