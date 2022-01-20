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  • Галицкий – о Гончаренко: «Увольнение было не по результату»

Галицкий – о Гончаренко: «Увольнение было не по результату»

20 января 2022, 09:18
11

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ответил на вопрос об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

«Все отношения тренера и клуба останутся внутри. Есть передача на «Матч ТВ», но мы в такое не хотим превращаться.

«Краснодар» мог быть выше? Нас судят лучше и лучше. Вопросы судейства минимальные.

По составу «Краснодар» не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему», – сказал Галицкий.

  • «Краснодар» уволил Гончаренко 5 января.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор Галицкий Сергей
Комментарии (11)
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pele1981
1642660456
На "хозяина" девичья блажь нашла)))))
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Красногорск_Фан
1642661684
"Есть передача на «Матч ТВ», но мы в такое не хотим превращаться." Не в бровь а в глаз
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portero
1642663098
Работник барина игнорировал, ктож такое потерпит!! Так все слуги взбунтуются....
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vladimir-7
1642664696
Главный тренер пропадает и хозяину попи ...ть (поговорить) не с кем.
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paracetamol
1642679135
Правильно, при бульбаше команда не прибавляла, несмотря на покупки игроков.
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Nesterenko
1642684330
Ответ из разряда "я царь, чё то хочу то и делаю, не ваше дело" Ещё ему не хватает сказать, что "футбол не для болельщиков"
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zigbert
1642688834
Может и лучше если все эти противоречия останутся внутри клуба. Но надолго ли? Все будет зависеть от самих участников конфликта.
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