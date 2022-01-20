Галицкий – о Гончаренко: «Увольнение было не по результату»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ответил на вопрос об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
«Все отношения тренера и клуба останутся внутри. Есть передача на «Матч ТВ», но мы в такое не хотим превращаться.
«Краснодар» мог быть выше? Нас судят лучше и лучше. Вопросы судейства минимальные.
По составу «Краснодар» не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему», – сказал Галицкий.
- «Краснодар» уволил Гончаренко 5 января.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
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Источник: «Матч ТВ»