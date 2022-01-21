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    Галицкий: «Можете и дальше смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Из свободных российских тренеров нам его никто не дал бы»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил назначение на пост главного тренера Дани Фарке. Он первый тренер в истории клуба без русского языка.

    «Мы видели, что Дани Фарке может поддержать наш стиль. Можете продолжать смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Мы хотим играть в тот футбол, в который играл всегда «Краснодар» и играет. Мы видели, что из свободных российских тренеров нам эту стилистику никто не даст.

    Стиль – это ценно для нас. Может быть, это наивно, вы можете говорить все что угодно. Но это мы, это «Краснодар»», – сказал Галицкий.

    • «Краснодар» уволил Виктора Гончаренко 5 января.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Фарке работал в АПЛ и Чемпионшипе.

    Галицкий – о Гончаренко: «Увольнение было не по результату»

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    21.01.2022 19:22
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +22401

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      А из занятых тренеров кто даст эту стилистику? Хоть пару фамилий услышать бы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4772

      TOMSON > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Карпин.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22401

      DOCTOR PENALTY > TOMSON 54 минуты назад

      Я тоже так считаю, хотелось бы узнать что Галицкий думает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56982

      portero 5 часов назад

      Хозяин - барин, что сделаешь на то и смотрим. На всех никогда не угодишь...

      4
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      ...
      Рейтинг: +1842

      serglider > portero 4 часа назад

      Конечно, хозяин-барин! Только вопрос идет ли это на пользу футболу? Федун с Заремой все золотую середину найти не могут, Галицкий уже забыл, что хотел комплектовать состав Краснодара из воспитанников собственной футбольной школы, про что уже вообще не вспоминает и грезит атакующем стилем))) В сухом остатке: мы около ануса в таблице футбольных коэффициентов и постепенно теряем представительство наших клубов в еврокубках, да и в сборной проблем выше крыши... Бердыев ставил игру от обороны и... ничего! И Барсу и Баварию делали... Что бы играть в быструю атаку, нужны игроки уровня Салаха или Холанда, у Галицкого на них шишей не хватит!

      2
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      Рейтинг: +4291

      FENIX-SL > serglider 3 часа назад

      почему забыл то?
      пока в составах московских команд богатые родители своим отпрыскам покупают места в основе, Краснодар будучи еще молодым клубом, развивается своим чередом
      думаю результатов от него стоит ждать не раньше чем лет через 5
      и я про чемпионскую гонку и про трансферы крутые из клуба

      0
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      Рейтинг: +13275

      Skull_Boy 5 часов назад

      Гончаренко поставил вам атакующий стиль и как показала практика смысла нет, т.к. подбор футболистов уровня плинтуса, а вы его на 3 буквы и результата вы в Европе добивались чисто играя от обороны, т.е. играя в сыкливый футбол и в России, как показывает практика, сколько бабла не вливай толку нет, а только становятся глубже карманы футболистов

      2
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      Рейтинг: +756

      Vitaga 6 часов назад

      очень пафосно..... ппц - какой стиль? у кого? клубу Краснодар не так много лет что говорить о каком то присущему ему стиле просто смешно. при Мусаеве что ли этот стиль был? короче Галицкий при всем к нему уважении с каждым последним месяцем высказывает все более нелепые идеи и принимает такие же решения. видимо последствия болезни. может отойдет еще

      1
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      Рейтинг: +4291

      FENIX-SL > Vitaga 3 часа назад

      имеет право)
      его деньги как никак
      никто лучше него в городе Краснодар не сделал бы все равно)

      1
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      Рейтинг: +756

      Vitaga > FENIX-SL 2 часа назад

      ну так и все олигархи имеют право творить что захотят выходит. и поправить их нельзя и некому. так что ли? если человек болен и не осознает что творит - пусть продолжает? ведь это его деньги)

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      Рейтинг: +4291

      FENIX-SL > Vitaga 27 минут назад

      Галицкий болен?
      лучше внимание обращай на клуб которыми крутят гос компании
      вот это бредятина полная
      во что ЦСКА например превратили?
      про идиотизм в Спартаке вообще так не надо упоминать
      Зенит с "гениальными" выбрасываниями денег на ветер
      и т.д

      пусть Краснодар движется как хочет
      там хоть действительно что то сделали для развития молодежи
      а не только для высасывания бабок
      Галицкий на свои деньги делает
      не на твои налоги
      так что его дело)

      очень легко критиковать все постоянно
      лучше тогда начать с наших главных клубов
      у всех дела паршиво

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