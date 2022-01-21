Галицкий: «Можете и дальше смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Из свободных российских тренеров нам его никто не дал бы»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил назначение на пост главного тренера Дани Фарке. Он первый тренер в истории клуба без русского языка.

«Мы видели, что Дани Фарке может поддержать наш стиль. Можете продолжать смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Мы хотим играть в тот футбол, в который играл всегда «Краснодар» и играет. Мы видели, что из свободных российских тренеров нам эту стилистику никто не даст.

Стиль – это ценно для нас. Может быть, это наивно, вы можете говорить все что угодно. Но это мы, это «Краснодар»», – сказал Галицкий.

«Краснодар» уволил Виктора Гончаренко 5 января.

5 января. Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Фарке работал в АПЛ и Чемпионшипе.

Галицкий – о Гончаренко: «Увольнение было не по результату»