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  • Галицкий: «Можете и дальше смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Из свободных российских тренеров нам его никто не дал бы»

Галицкий: «Можете и дальше смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Из свободных российских тренеров нам его никто не дал бы»

21 января 2022, 19:22
8

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил назначение на пост главного тренера Дани Фарке. Он первый тренер в истории клуба без русского языка.

«Мы видели, что Дани Фарке может поддержать наш стиль. Можете продолжать смеяться, но для «Краснодара» стиль важнее всего. Мы хотим играть в тот футбол, в который играл всегда «Краснодар» и играет. Мы видели, что из свободных российских тренеров нам эту стилистику никто не даст.

Стиль – это ценно для нас. Может быть, это наивно, вы можете говорить все что угодно. Но это мы, это «Краснодар»», – сказал Галицкий.

  • «Краснодар» уволил Виктора Гончаренко 5 января.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
  • Фарке работал в АПЛ и Чемпионшипе.

Галицкий – о Гончаренко: «Увольнение было не по результату»

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (8)
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Vitaga
1642782955
очень пафосно..... ппц - какой стиль? у кого? клубу Краснодар не так много лет что говорить о каком то присущему ему стиле просто смешно. при Мусаеве что ли этот стиль был? короче Галицкий при всем к нему уважении с каждым последним месяцем высказывает все более нелепые идеи и принимает такие же решения. видимо последствия болезни. может отойдет еще
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Skull_Boy
1642785567
Гончаренко поставил вам атакующий стиль и как показала практика смысла нет, т.к. подбор футболистов уровня плинтуса, а вы его на 3 буквы и результата вы в Европе добивались чисто играя от обороны, т.е. играя в сыкливый футбол и в России, как показывает практика, сколько бабла не вливай толку нет, а только становятся глубже карманы футболистов
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portero
1642785705
Хозяин - барин, что сделаешь на то и смотрим. На всех никогда не угодишь...
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DOCTOR PENALTY
1642793320
А из занятых тренеров кто даст эту стилистику? Хоть пару фамилий услышать бы.
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