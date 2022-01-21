Габулов – о Жиркове в сборной: «Если Юра будет нужен Карпину, доставим его в наилучшем виде»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном возвращении левого защитника Юрия Жиркова в сборную России.

– Может, Жирков вернется в сборную?

– Для «Химок» важнее, чтобы он нам помог остаться в РПЛ. Но если Валерий Карпин посчитает, что Юра необходим сборной, то, конечно, мы пожелаем ему удачи и доставим его в Новогорск в наилучшем виде.

В последний раз Жирков играл за сборную в июне прошлого года.

В августе ему исполнилось 38 лет.

Футболист заключил с «Химками» контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

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