Габулов – о Жиркове в сборной: «Если Юра будет нужен Карпину, доставим его в наилучшем виде»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном возвращении левого защитника Юрия Жиркова в сборную России.
– Может, Жирков вернется в сборную?
– Для «Химок» важнее, чтобы он нам помог остаться в РПЛ. Но если Валерий Карпин посчитает, что Юра необходим сборной, то, конечно, мы пожелаем ему удачи и доставим его в Новогорск в наилучшем виде.
- В последний раз Жирков играл за сборную в июне прошлого года.
- В августе ему исполнилось 38 лет.
- Футболист заключил с «Химками» контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.
Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб
Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»
Источник: «Спорт-Экспресс»