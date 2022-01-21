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  • Габулов – о Жиркове в сборной: «Если Юра будет нужен Карпину, доставим его в наилучшем виде»

Габулов – о Жиркове в сборной: «Если Юра будет нужен Карпину, доставим его в наилучшем виде»

21 января 2022, 14:27
8

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном возвращении левого защитника Юрия Жиркова в сборную России.

– Может, Жирков вернется в сборную?

– Для «Химок» важнее, чтобы он нам помог остаться в РПЛ. Но если Валерий Карпин посчитает, что Юра необходим сборной, то, конечно, мы пожелаем ему удачи и доставим его в Новогорск в наилучшем виде.

  • В последний раз Жирков играл за сборную в июне прошлого года.
  • В августе ему исполнилось 38 лет.
  • Футболист заключил с «Химками» контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Россия Габулов Владимир Жирков Юрий
Комментарии (8)
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Вомбат
1642767515
Вот это правильно. На фиг нужны всякие там Захаряны с Тюкавиными? Еще Дзюбу с Глушаковым надо вернуть. У нас будет не сборная, а сбывшаяся мечта идиота: Жирков-Кудряшов-Оздоев-Глушаков-Ерохин-Дзюба-Заболотный-Смолов... А в воротах Лунев, который по мнению Габулова тоже достоин играть в сборной. Только им играть даже не придется. Поляки страшно испугаются такого состава и попросят засчитать им техническое поражение со счетом 0:5.
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Fusballer
1642768900
"Доставим" - а сам уже не сможет?((((
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Hektor 84
1642779974
Какая ему сборная? Он в прошлом году ездил в сборную, то что боялся отказать чабана.
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jek718875
1642780841
"доставим" это значит на носилках принесут?
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zigbert
1642785205
Зачем уж его дергать. Для Жиркова и в Химках поиграть будет достаточно.
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portero
1642786855
Ну если только в кабак, погрустить о вылете и о том что вот мы то шибче были....
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