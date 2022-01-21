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    Габулов – о Жиркове в сборной: «Если Юра будет нужен Карпину, доставим его в наилучшем виде»

    Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном возвращении левого защитника Юрия Жиркова в сборную России.

    – Может, Жирков вернется в сборную?

    – Для «Химок» важнее, чтобы он нам помог остаться в РПЛ. Но если Валерий Карпин посчитает, что Юра необходим сборной, то, конечно, мы пожелаем ему удачи и доставим его в Новогорск в наилучшем виде.

    • В последний раз Жирков играл за сборную в июне прошлого года.
    • В августе ему исполнилось 38 лет.
    • Футболист заключил с «Химками» контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2022 14:27
    Комментарии11
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      Рейтинг: +56982

      portero 5 часов назад

      Ну если только в кабак, погрустить о вылете и о том что вот мы то шибче были....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93171

      zigbert 5 часов назад

      Зачем уж его дергать. Для Жиркова и в Химках поиграть будет достаточно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +714

      jek718875 7 часов назад

      "доставим" это значит на носилках принесут?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      Какая ему сборная? Он в прошлом году ездил в сборную, то что боялся отказать чабана.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5070

      Виталий Орехов 9 часов назад

      Уходить нужно вовремя и красиво!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11446

      Fusballer 10 часов назад

      "Доставим" - а сам уже не сможет?((((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27939

      silver29 10 часов назад

      Нет уж, в сборной нужны те кто способен передвигаться самостоятельно и желательно 90 минут, а не те кого доставляют на носилках .

      3
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      Рейтинг: +10986

      Вомбат 10 часов назад

      Вот это правильно. На фиг нужны всякие там Захаряны с Тюкавиными? Еще Дзюбу с Глушаковым надо вернуть. У нас будет не сборная, а сбывшаяся мечта идиота: Жирков-Кудряшов-Оздоев-Глушаков-Ерохин-Дзюба-Заболотный-Смолов... А в воротах Лунев, который по мнению Габулова тоже достоин играть в сборной. Только им играть даже не придется. Поляки страшно испугаются такого состава и попросят засчитать им техническое поражение со счетом 0:5.

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      Рейтинг: +2568

      Enter2006 > Вомбат 10 часов назад

      Не, Жирков Аршавин Колодин Павлюченко. кого ещё.. Филимонова на ворота )) А, да, ещё Сычёва и Тихонова в команду! Пару инвалидных кресел на бровке, на всякий случай ))

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      Рейтинг: +27939

      silver29 > Вомбат 10 часов назад

      Ну тогда и Черчесова на бровку возвращайте, для полного счастья идиотов.

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      Рейтинг: +11446

      Fusballer > Enter2006 10 часов назад

      Черчесова в ворота!

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