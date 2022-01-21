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    Сазонов: «Со мной связывались представители грузинской и российской сборных. Хотел бы играть за Россию»

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов, имеющий российское и грузинское гражданства, рассказал, что хотел бы играть за сборную России.

    – У вас два гражданства, правильно понимаю?

    – Да, верно. Моя мама грузинка, а папа русский. Поэтому, собственно, имя Саба, а фамилия Сазонов. В детстве много времени провел в Грузии, за что, кстати, благодарен родителям.

    Очень много хороших качеств я получил именно там. В первую очередь уважение к старшим и к семейным традициям, что сейчас у молодежи не всегда можно встретить. Когда спрашивают про то, что во мне от грузина, а что от русского, я всегда отвечаю: взял себе все самое лучшее.

    – Вопрос о том, за какую сборную будете выступать, уже решили для себя?

    – На данный момент со мной связывались представители и российской, и грузинской молодежных сборных, но до конкретного вызова дело не дошло. Конечно, хотелось бы заиграть за сборную России, потому что я воспитанник именно российской школы футбола.

    • 19-летний Сазонов – центральный защитник.
    • Он воспитанник «Зенита».
    • Сазонов перешел в «Динамо» в июле. Он сыграл минуту в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.01.2022 12:59
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